قرابة 4 آلاف .. ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان

استشهد 3 أشخاص وأُصيب آخرون، السبت، في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل في بلدة مجدل زون بقضاء صور.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية باستشهاد مختار بلدة الريحان علي بديع، في غارة إسرائيلية استهدفت البلدة الواقعة في قضاء جزين.

وفي قضاء النبطية، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة على بلدة كفررمان، ما أدى إلى استشهاد شخص وإصابة اثنين، وفق الوكالة.

كما شنّ الطيران الإسرائيلي غارة على بلدة أنصار، ما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة آخر، وفق المصدر ذاته.

وفي السياق، أعلن الجيش اللبناني إصابة أحد جنوده بجروح بليغة إثر استهدافه بمسيّرة إسرائيلية في منطقة النبطية.

وقال الجيش، في بيان، إن مسيّرة إسرائيلية استهدفت عسكريا أثناء انتقاله قرب مستشفى النجدة في النبطية دون إصابته، ثم استهدفته مجددا على طريق كفررمان، ما أدى إلى إصابته بجروح بليغة.

وفي قضاء صور، أفادت الوكالة بأن القوات الإسرائيلية نسفت عددا من المنازل في بلدة مجدل زون.

والسبت، ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 3 آلاف و756 شهيدا و11 ألفا و632 جريحا، إثر تسجيل 45 شهيدا و149 مصابا خلال الساعات الـ48 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3756 شهيدا و11632 جريحا".