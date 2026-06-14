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مأساة على الطريق .. سائق متهور يدهــ.ـس صغيـــرة أثناء سيرها مع والدتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مأساة على الطريق .. سائق متهور يدهــ.ـس صغيـــرة أثناء سيرها مع والدتها

مأساة على الطريق.. سائق متهور يدهس طفلة أثناء سيرها مع والدتها
مأساة على الطريق.. سائق متهور يدهس طفلة أثناء سيرها مع والدتها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو متداول لحادث مأساوي وصادم أثار غضباً عارماً على منصات التواصل ، حيث ظهر فيه سائق متهور يدهس طفلة أثناء إمساكها بيد والدتها.

ويوثق الفيديو المتداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي لحظة سير أم برفقة ابنتها الصغيرة الممسكة بيدها، لتفاجأ بسيارة تسير بسرعة أو بتهور تصطدم بالطفلة بشكل مباشر.


وتفاعل عدد كبير من المتابعين علي الفيديو مطالبين بضرورة تدخل الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية لسرعة تفريغ الكاميرات، تحديد هوية السائق، والقبض عليه لتقديمه للمحاكمة العاجلة.

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