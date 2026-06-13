شجاعة فتاة الإسماعيلية تمنع وقوع حادث مروع

تحولت فتاة شابة إلى بطلة في لحظات قليلة بعدما نجحت في منع وقوع حادث خطير بأحد شوارع محافظة الإسماعيلية، في موقف وثقته كاميرات المراقبة وأثار إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو متداول عبر فيسبوك

وأظهر الفيديو المتداول سيارة حمراء بدأت في التحرك بشكل مفاجئ دون وجود قائد بداخلها، ما هدد باصطدامها بالمارة والسيارات المتوقفة في الشارع. وبينما سادت حالة من الارتباك بين الموجودين، سارعت فتاة كانت تقف بالقرب من السيارة إلى التدخل بسرعة.

وبشجاعة كبيرة، تمكنت الفتاة من الوصول إلى السيارة في الوقت المناسب والسيطرة على الموقف، ما ساهم في إيقاف المركبة ومنع وقوع حادث كان من الممكن أن يتسبب في خسائر بشرية أو مادية.

ولاقى تصرف الفتاة إشادة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون نموذجًا للشجاعة وسرعة التصرف في المواقف الطارئة، مؤكدين أن تدخلها الحاسم أنقذ الموقف في ثوانٍ معدودة.