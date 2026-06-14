عضو اتحاد الكرة يكشف كواليس معسكر منتخب مصر.. ومفاجأة بشأن احتفالية محمد صلاح

أكد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن أجواء معسكر منتخب مصر قبل انطلاق مشواره في كأس العالم 2026 تسير بشكل مثالي، مشيدًا بحالة الانضباط والتركيز التي تسيطر على جميع أفراد البعثة.

وأوضح أبو زهرة في تصريحات لـ "ملعب أون" أن المنتخب يحظى بدعم كبير من مختلف الجهات المصرية خلال مشاركته في البطولة، مؤكدًا أن الجميع يعمل على توفير أفضل الظروف الممكنة للفراعنة قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشوار المجموعة السابعة.

وتحدث عضو اتحاد الكرة عن دور محمد صلاح داخل المنتخب، مؤكدًا أن قائد الفراعنة لا يقتصر تأثيره على ما يقدمه داخل الملعب فقط، بل يمتد إلى دوره القيادي في دعم زملائه ومساندتهم داخل المعسكر.

وأشار إلى أن صلاح يحرص باستمرار على مساعدة اللاعبين الأصغر سنًا وتقديم النصائح لهم، خاصة الثنائي عمر مرموش وحمزة عبد الكريم، وهو ما يعكس شخصيته القيادية داخل الفريق.

وكشف أبو زهرة عن استعداد مسؤولي البعثة لتنظيم احتفالية خاصة لقائد المنتخب بمناسبة عيد ميلاده، تقديرًا لما يقدمه للكرة المصرية ولدوره المؤثر داخل صفوف الفراعنة.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن المنتخب يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب الخبرات الدولية، معربًا عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم مستويات قوية خلال منافسات البطولة.

ويخوض منتخب مصر منافسات كأس العالم ضمن المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، حيث يطمح الفراعنة للعبور إلى الأدوار الإقصائية وتقديم مشوار مميز في البطولة.