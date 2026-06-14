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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شاهد.. آخر مران للفراعنة في سبوكين قبل السفر إلى سياتل لمواجهة بلجيكا | صور

محمد صلاح
محمد صلاح
إسراء أشرف

اختتم منتخب مصر، بقيادة المدير الفني حسام حسن، تدريباته في مدينة سبوكين الأمريكية، قبل التوجه إلى مدينة سياتل لاستكمال استعداداته لمواجهة منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026.

ويستهل الفراعنة مشوارهم في البطولة بمواجهة قوية أمام المنتخب البلجيكي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة السابعة، وذلك يوم الاثنين 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب مصر اللقاء بعد فترة إعداد شهدت خوض مباراتين وديتين، حيث حقق الفوز على منتخب روسيا بهدف دون مقابل، قبل أن يتلقى خسارة أمام منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 خلال معسكره في الولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يواصل الجهاز الفني وضع اللمسات الأخيرة على التشكيل والخطة الفنية خلال الساعات المقبلة، قبل المواجهة المرتقبة التي يأمل خلالها منتخب مصر في تحقيق بداية إيجابية بمنافسات المونديال.

وتُنقل المباراة عبر قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري لمنافسات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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