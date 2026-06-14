فينجادا: مصر قادرة على التأهل من مجموعتها في كأس العالم 2026

يرى البرتغالي نيلو فينجادا، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن منتخب مصر يمتلك فرصة قوية لعبور دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، رغم صعوبة المنافسة في المجموعة السابعة.

ويخوض منتخب مصر منافسات المونديال ضمن مجموعة تضم منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، وهي مجموعة وصفها فينجادا بالمتوازنة والتي تمنح الفراعنة فرصة حقيقية للمنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وأكد المدرب البرتغالي في تصريحات لبرنامج “ملعب أون”، أن المنتخب البلجيكي يظل المرشح الأبرز في المجموعة بحكم خبرته وقوة المدرسة الأوروبية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الفارق لم يعد كبيرًا كما كان في السنوات الماضية، وهو ما يمنح باقي المنتخبات فرصًا أكبر للمنافسة.

وأوضح أن منتخب مصر يمتلك عناصر مميزة وخبرة دولية تؤهله لمقارعة منافسيه، معتبرًا أن مستوى الفراعنة قريب من المنتخب الإيراني، بينما لا يجب التقليل من منتخب نيوزيلندا الذي يتميز بالقوة البدنية ويضم عددًا من اللاعبين المحترفين في أوروبا.

وأشار فينجادا إلى أن المنتخب المصري يتمتع بحالة من التوازن بين خطوطه المختلفة، ولا يعاني من أزمات فنية واضحة، خاصة في ظل وجود عناصر قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى، يتقدمهم محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه.

كما شدد على أهمية البداية القوية في البطولة، مؤكدًا أن مباريات الافتتاح غالبًا ما تكون معقدة وصعبة، لذلك فإن تجنب الخسارة في اللقاء الأول سيكون أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للفراعنة.

وأبدى المدرب البرتغالي ثقته في قدرة منتخب مصر على الذهاب بعيدًا في البطولة، مشيرًا إلى أن الوصول إلى كأس العالم كان إنجازًا مهمًا للجهاز الفني بقيادة حسام حسن، وأن كرة القدم أثبتت مرارًا أن المفاجآت ممكنة، مستشهدًا بالإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب المغرب في مونديال 2022.

ومن المقرر أن يستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم بمواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا، في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة.