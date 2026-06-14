«فيريرا» يكشف نقاط قوة الفراعنة.. ويتنبأ بنتيجة مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كشف البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، أن مواجهة منتخب مصر أمام منتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2026 ستكون قوية وصعبة على المنتخبين، في ظل امتلاك كل فريق عددًا كبيرًا من اللاعبين المحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

وقال فيريرا، خلال ظهوره عبر تطبيق "زووم" مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع على قناة MBC مصر 2: "أعتقد أنها ستكون مباراة قوية للغاية، وهناك الكثير من اللاعبين الذين يلعبون في أفضل الأندية الأوروبية ضمن صفوف المنتخبين".

وأضاف: "منتخب مصر يضم لاعبين على أعلى مستوى، على رأسهم محمد صلاح وعمر مرموش، ولابد من فرض رقابة قوية عليهما، كما أن المنتخب البلجيكي يمتلك بدوره عناصر مميزة هجوميًا قادرة على صناعة الفارق".

وأشار المدير الفني السابق للزمالك إلى أن خطورة المنتخب المصري لا تقتصر على صلاح ومرموش فقط، موضحًا: "بخلاف محمد صلاح وعمر مرموش، أعتقد أن أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه سيكونان من العناصر المهمة للغاية، نظرًا لقدراتهما الفنية والبدنية الكبيرة. فهما يمتلكان إمكانيات خاصة في الخط الأمامي وسيشكلان خطورة كبيرة على المنتخب البلجيكي".

وتحدث فيريرا عن أبرز عناصر منتخب بلجيكا، قائلًا: "بكل صراحة لا أتذكر جميع الأسماء، لكن هناك العديد من اللاعبين القادرين على تهديد منتخب مصر، وعلى رأسهم جيريمي دوكو ولياندرو تروسارد، كما أن روميلو لوكاكو سيكون ورقة مهمة على دكة البدلاء، بالإضافة إلى يوري تيليمانس والحارس العملاق تيبو كورتوا".

وعن اختيارات منتخب مصر، قال: "بعيدًا عن الثلاثي المنضم من الزمالك، ومنذ رحيلي عن النادي لا أتابع الفريق بشكل مستمر، لذلك لا أستطيع تحديد من كان يستحق الانضمام إلى المنتخب، لكنني أرى أن الجهاز الفني اختار أفضل العناصر الجاهزة في الوقت الحالي".

وكشف فيريرا عن آخر المستجدات الخاصة بمنتخب بلجيكا قبل اللقاء، موضحًا: "الحديث في وسائل الإعلام البلجيكية يشير إلى أن جيريمي دوكو يبدو جاهزًا للمشاركة في المباراة بمركز الجناح الأيسر، بينما أعتقد أن روميلو لوكاكو ليس جاهزًا بدنيًا وفنيًا بالشكل الكامل حاليًا، ولذلك أتوقع أن يبدأ المباراة من على مقاعد البدلاء".

وعن توقعاته لبطل كأس العالم، قال المدرب البلجيكي: "أتمنى أن تتوج إسبانيا باللقب، لكن هناك منتخبات قوية للغاية مثل فرنسا والأرجنتين والبرتغال. أما إذا نجحت بلجيكا في الفوز بالكأس فسيكون أمرًا مذهلًا، خاصة أنها امتلكت فرصة كبيرة لتحقيق ذلك في الجيل الذهبي السابق ولم تنجح".

وواصل فيريرا تصريحاته بالتأكيد على قدرة منتخب مصر على تجاوز دور المجموعات، قائلًا: "أعتقد أن منتخب مصر سيعبر دور المجموعات، لكن استكمال المشوار سيتوقف على هوية المنافس في الأدوار الإقصائية. وقد يصل المنتخب المصري إلى دور الـ16، إلا أن رفقاء محمد صلاح سيواجهون تحديات كبيرة بعد ذلك".

واختتم توقعاته للمباراة قائلًا: "أتوقع فوز بلجيكا بنتيجة 3-1، وأرى أن محمد صلاح أو عمر مرموش هما الأقرب لتسجيل هدف منتخب مصر الوحيد في اللقاء".