مجدي عبدالغني: البرازيل لن تنافس على كأس العالم.. وأفضل هذا التشكيل لمنتخب مصر أمام بلجيكا

أبدى مجدي عبدالغني، نجم الكرة المصرية السابق، عدم اقتناعه بالمستوى الذي قدمه منتخب البرازيل في ودية مصر قبل بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه لا يراه ضمن أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وقال مجدي عبدالغني، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "مستوى البرازيل معجبنيش، وأنا شايف إنها مش هتنافس على كأس العالم".

أسلوب منتخب مصر

وتحدث عبدالغني عن أسلوب لعب منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن، مشيرًا إلى أن المدير الفني يعتمد على نهج قريب من المدرسة التي كان يتبعها الراحل محمود الجوهري.

وأضاف: "بعيدًا عن الطريقة، شايف إن حسام حسن بيعتمد على نفس طريقة محمود الجوهري، من خلال التأمين الدفاعي والاعتماد على السرعات في الهجوم، لكن أرى أن هناك مشكلة في خط الدفاع".

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

وكشف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق عن التشكيل الذي يفضله للمنتخب الوطني، مؤكدًا أنه يفضل مشاركة محمد عبد المنعم إلى جانب ياسر إبراهيم في قلب الدفاع.

محمد عبد المنعم

وأوضح: "أفضل الدفع بمحمد عبد المنعم في الخط الخلفي بجانب ياسر إبراهيم، خاصة أن عبد المنعم يمتلك الخبرات والقدرات الفنية والبدنية العالية".

واختتم عبدالغني تصريحاته بالكشف عن التشكيل الذي يراه الأنسب لمنتخب مصر، حيث يعتمد على محمد هاني ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وأحمد فتوح في خط الدفاع، وأمامهم حمدي فتحي ومروان عطية وإمام عاشور في وسط الملعب، بينما يقود الهجوم الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش ومحمد صلاح.