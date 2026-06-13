تاريخ مواجهات المغرب والبرازيل قبل معركة كأس العالم 2026.. والقناة الناقلة

يخوض منتخب المغرب مواجهة من العيار الثقيل مع نظيره المنتخب البرازيلي في افتتاح مشوار المنتخبين في كأس العالم 2026.

تقام المباراة في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل اليوم، السبت 13 يونيو، على ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة نظرًا لقوة المنتخبين وتاريخهما في البطولة.

يتواجد منتخب المغرب في المجموعة الثالثة بكأس العالم رفقة البرازيل وهايتي وإسكتلندا.

القناة الناقلة لمباراة المغرب والبرازيل

تذاع مباراة المغرب والبرازيل عبر مجموعة قنوات “بي إن سبورتس”، الناقل الحصري لبطولة كأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات المنتخب المغربي والبرازيلي

تواجه منتخبا المغرب والبرازيل في 3 مباريات تاريخية وظهر تفوق طفيف للسامبا، حيث حققوا الفوز في مواجهتين مقابل انتصار وحيد لمنتخب المغرب.

وكانت أول مباراة بين المنتخبان عام 1997، حيث حقق منتخب البرازيل الفوز على نظيره المغربي بنتيجة 2 - 0 في المباراة الودية التي جمعت بينهما آنذاك.

المواجهة الثانية في عام 1998 في بطولة كأس العالم، وتكرر السيناريو مجددًا بفوز السامبا بنتيجة 3 - 0 بدور المجموعات بمونديال فرنسا.

وتمكن أسود الأطلس من تحقيق الانتصار في مارس 2023 بنتيجة 2 - 1 في المباراة الودية التي جمعت بينهما آنذاك.