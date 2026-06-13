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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب يتحدى البرازيل في افتتاح مشواره بالمونديال.. أرقام وحقائق قبل القمة المرتقبة

منتخب المغرب
منتخب المغرب
حسن العمدة

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل، صباح غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد "أسود الأطلس" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا، في مجموعة تُعد من بين الأكثر إثارة في الدور الأول للبطولة.

ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصارين وديين على بنما بنتيجة 6-2 ومصر بنتيجة 2-1، إلا أن أداء "السيليساو" خلال التصفيات المؤهلة للمونديال أثار العديد من علامات الاستفهام، بعدما أنهى مشواره في المركز الخامس، وهو أسوأ ترتيب له منذ اعتماد النظام الحالي للتصفيات قبل ثلاثة عقود.

أبرز الأرقام قبل المباراة:

  • ستكون هذه المواجهة الثانية فقط بين المغرب والبرازيل في تاريخ كأس العالم، بعدما التقيا سابقًا في دور المجموعات لنسخة 1998، في مباراة شهدت تسجيل رونالدو وريفالدو أول أهدافهما بالمونديال.
  • آخر لقاء جمع المنتخبين كان وديًا في مارس 2023 على الأراضي التونسية، ونجح المنتخب المغربي في تحقيق الفوز بنتيجة 2-1، بفضل هدفي سفيان بوفال وعبد الحميد صابيري.
  • يمتلك المنتخب البرازيلي سجلًا قويًا أمام المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، بعدما حقق الفوز في 7 من أصل 8 مباريات خاضها أمام ممثلي القارة السمراء.
  • الهزيمة الوحيدة للبرازيل أمام منتخب أفريقي في المونديال جاءت أمام الكاميرون بنتيجة 1-0 خلال نسخة 2022.
منتخب المغرب كأس العالم 2026 كأس العالم منتخب البرازيل

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