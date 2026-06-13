المغرب يتحدى البرازيل في افتتاح مشواره بالمونديال.. أرقام وحقائق قبل القمة المرتقبة

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة قوية أمام نظيره منتخب البرازيل، صباح غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويتواجد "أسود الأطلس" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البرازيل وهايتي وإسكتلندا، في مجموعة تُعد من بين الأكثر إثارة في الدور الأول للبطولة.

ويدخل المنتخب البرازيلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصارين وديين على بنما بنتيجة 6-2 ومصر بنتيجة 2-1، إلا أن أداء "السيليساو" خلال التصفيات المؤهلة للمونديال أثار العديد من علامات الاستفهام، بعدما أنهى مشواره في المركز الخامس، وهو أسوأ ترتيب له منذ اعتماد النظام الحالي للتصفيات قبل ثلاثة عقود.

أبرز الأرقام قبل المباراة: