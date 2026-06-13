أمين عمر حكما رابعا.. فيفا يعلن طاقم مباراة العراق والنرويج في كأس العالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين الحكم الجابوني بيير أتشو لإدارة مباراة العراق والنرويج ضمن منافسات كأس العالم 2026، في مواجهة مرتقبة ضمن مباريات المجموعة التاسعة.

ويقود أتشو اللقاء كحكم للساحة، بينما يتواجد الحكم الدولي المصري أمين عمر ضمن طاقم التحكيم بصفته حكمًا رابعًا، في استمرار للحضور المصري المميز في البطولة العالمية.

وتم اختيار الحكم المصري محمود أبو الرجال ليشغل مهمة الحكم المساعد البديل، ليُسجل الثنائي المصري ظهورًا جديدًا في منافسات كأس العالم، ضمن الطواقم التحكيمية المعتمدة من الاتحاد الدولي.

ويعد تعيين أمين عمر ومحمود أبو الرجال تأكيدًا على الثقة الكبيرة التي تحظى بها منظومة التحكيم المصرية على المستوى الدولي، خاصة بعد مشاركاتهما المميزة في العديد من البطولات القارية والعالمية خلال السنوات الأخيرة.