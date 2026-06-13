3 أرقام تاريخية تنتظر المغرب في مواجهة البرازيل.. تعرف عليها

يستهل منتخب المغرب مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بمواجهة من العيار الثقيل أمام منتخب البرازيل في اللقاء الذي يجمع المنتخبين ضمن منافسات دور المجموعات في مباراة تتجاوز حدود النقاط الثلاث وتحمل أهمية تاريخية كبيرة بالنسبة لـ"أسود الأطلس".

ويدخل المنتخب المغربي البطولة بطموحات مرتفعة بعد النجاحات اللافتة التي حققها خلال السنوات الأخيرة، ساعيا لمواصلة كتابة التاريخ على الساحة العالمية.

إرث مونديال 2022 يمنح المغرب الثقة

يحمل المنتخب المغربي إلى مونديال 2026 ذكريات استثنائية من النسخة الماضية في قطر، عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم.

وأسهم ذلك الإنجاز في رفع سقف التطلعات حول المنتخب المغربي، الذي لم يعد يُنظر إليه كمجرد منافس قادر على صناعة المفاجآت، بل كمنتخب يملك المقومات التي تؤهله لمنافسة كبار العالم.

كسر عقدة المباريات الافتتاحية

تمثل مواجهة البرازيل فرصة تاريخية للمغرب لتحقيق أول انتصار له في مباراة افتتاحية بكأس العالم.

فعلى مدار مشاركاته السابقة في المونديال لم يتمكن "أسود الأطلس" من تحقيق أي فوز في أولى مبارياتهم بالبطولة، وهو ما يجعل مواجهة السامبا فرصة استثنائية لإنهاء هذه العقدة التاريخية.

وسيمنح أي انتصار في المباراة الافتتاحية دفعة معنوية كبيرة للفريق في مشواره نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

حلم الانتصار الأول على البرازيل

يتطلع المنتخب المغربي كذلك إلى تحقيق أول فوز له على البرازيل في تاريخ نهائيات كأس العالم.

وسبق للمنتخبين أن التقيا في مونديال 1998 بفرنسا، حين نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة لصالحه، ليظل حلم الانتصار المغربي على "السيليساو" مؤجلًا منذ ذلك الوقت.

وتحمل مواجهة 2026 فرصة جديدة لأسود الأطلس من أجل تغيير هذا الواقع وكتابة صفحة جديدة في سجل مواجهاتهم أمام المنتخب الأكثر تتويجًا بكأس العالم.

فرصة تاريخية أمام منتخبات أمريكا الجنوبية

ولا يتوقف الطموح المغربي عند حدود مواجهة البرازيل فقط، بل يمتد إلى تحقيق إنجاز آخر يتمثل في تسجيل أول انتصار على أحد منتخبات أمريكا الجنوبية في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وخلال مشاركاته السابقة، واجه المغرب منتخب بيرو في نسخة 1970، ثم البرازيل في مونديال 1998، لكنه لم ينجح في تحقيق الفوز بأي من المباراتين.

ويمنح لقاء البرازيل الحالي فرصة مثالية لإنهاء هذا السجل وتحقيق إنجاز جديد يضاف إلى تاريخ الكرة المغربية.

جيل يملك الخبرة والطموح

يعتمد المنتخب المغربي على مجموعة مميزة من اللاعبين الذين اكتسبوا خبرات كبيرة في أقوى الدوريات الأوروبية، إلى جانب الثقة التي اكتسبها الفريق بعد الإنجازات القارية والعالمية الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار هذه العناصر لتحقيق بداية قوية في البطولة وإرسال رسالة مبكرة إلى جميع المنافسين بأن المغرب عازم على مواصلة حضوره بين كبار المنتخبات العالمية.

مباراة تتجاوز حدود دور المجموعات

ورغم أن المواجهة تأتي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، فإنها تحمل أبعادًا تاريخية كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي.

ففي حال نجاح "أسود الأطلس" في تحقيق الفوز سيجمعون بين ثلاثة إنجازات دفعة واحدة: تحقيق أول انتصار في مباراة افتتاحية بكأس العالم وأول فوز على البرازيل في المونديال وأول انتصار على منتخب من أمريكا الجنوبية في تاريخ مشاركات المغرب بالبطولة.

لذلك تبدو مواجهة البرازيل أكثر من مجرد مباراة عادية، بل فرصة ذهبية لكتابة فصل جديد في تاريخ الكرة المغربية على أكبر مسرح كروي في العالم.