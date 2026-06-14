التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين المغرب والبرازيل في كأس العالم 2026 | صور

حسم التعادل الإيجابي 1-1 أحداث الشوط الأول من مواجهة المغرب والبرازيل، المقامة ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2026.

وشهدت الدقائق الأولى من اللقاء أداءً متوازنًا بين المنتخبين، قبل أن ينجح منتخب المغرب في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 21 عن طريق إسماعيل صيبري، الذي استغل تمريرة متقنة من إبراهيم دياز وانطلق خلف الدفاع البرازيلي قبل أن يضع الكرة ببراعة فوق الحارس أليسون بيكر.

ولم يتأخر رد المنتخب البرازيلي كثيرًا، حيث تمكن فينيسيوس جونيور من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 32 بعد هجمة منظمة قادها برونو جيماريش، الذي قدم تمريرة حاسمة لزميله داخل منطقة الجزاء، ليسددها في الشباك ويعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وتبادل المنتخبان المحاولات الهجومية خلال الدقائق المتبقية من الشوط الأول، في ظل رغبة كل طرف في التقدم قبل الاستراحة، إلا أن النتيجة بقيت على حالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – جابرييل – ماركينيوس – دانيلو.

خط الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – ماتيوس كونيا – رافينيا.

وجاء تشكيل منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – شادي رياض – نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي – بوعدي – عز الدين أوناحي – إبراهيم دياز.

خط الهجوم: الخنوسي – إسماعيل صيباري.