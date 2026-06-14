المغرب يضرب أولًا.. الصيبري يفتتح التسجيل أمام البرازيل

تقدم منتخب المغرب على نظيره البرازيلي خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، بعد ما نجح إسماعيل صيبري في هز الشباك ومنح "أسود الأطلس" الأفضلية مبكرًا.

وجاء الهدف في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، بعد هجمة منظمة بدأت بتمريرة متقنة من إبراهيم دياز اخترقت الدفاع البرازيلي، لتصل إلى إسماعيل صيبري الذي انطلق خلف المدافعين مستغلًا المساحة المتاحة.

وانفرد صيبري بالمرمى بعد تفوقه على جابرييل ماجالهايس في سباق السرعة، قبل أن يتعامل بذكاء مع خروج الحارس أليسون بيكر، ليضع الكرة ببراعة فوقه وتسكن الشباك، معلنًا تقدم المنتخب المغربي بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أليكس ساندرو – جابرييل – ماركينيوس – دانيلو.

خط الوسط: كاسيميرو – برونو جيماريش – لوكاس باكيتا.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – ماتيوس كونيا – رافينيا.

وجاء تشكيل منتخب المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: أشرف حكيمي – عيسى ديوب – شادي رياض – نصير مزراوي.

خط الوسط: نائل العيناوي – بوعدي – عز الدين أوناحي – إبراهيم دياز.

خط الهجوم: الخنوسي – إسماعيل صيباري.