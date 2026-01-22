قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إسرائيل ترفع مستوى التأهب تحسباً لضربة أمريكية محتملة على إيران
بالطائرات الحربية.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف المناطق الشرقية لقطاع غزة
ضبط مهندسة انتحلت صفة طبيب جلدية في بور سعيد
فالنسيا يغيّر بوصلته نحو ديانج.. والأهلي يضع كانوتيه بديلًا محتملًا
قواعد عسكرية.. نيويورك تايمز تكشف عن اتفاق محتمل لحل أزمة جرينلاند
«الإعلاميين» تعلن طرح وحدات سكنية متميزة كاملة التشطيب | استلام فوري
دعاء الفجر.. ردّد مع بداية اليوم أدعية النبي للرزق والبركة
استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس
رسائل واشنطن للقاهرة .. إشادة بـ «السيسي» وتأكيد على دور مصر المحوري في الشرق الأوسط
ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة السابعة.. تأهل أرسنال وبايرن ميونخ
لن نتعرض للابتزاز عسكريا.. إسبانيا تطالب أوروبا بتشكيل جيش مشترك للردع
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب مشاركته في منتدى دافوس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية اليوم الخميس

أسعار الحديد عالميا ومحليا
أسعار الحديد عالميا ومحليا
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية على مدار تعاملات الأسبوع الجاري.

وخلال السطور التالية، نرصد أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 22 يناير 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار خلال الأسبوع الثالث من شهر يناير 2026، مع تسجيل تحركات في أسعار في بعض المنتجات، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

زدات أسعار الخردة لتسجل 376 دولارا للطن مقارنة 371 دولارا للطن أسعار الأسبوع الماضي بارتفاع 5 دولارات.

وسجلت أسعار خام الحديد نحو 108 دولارات للطن مقارنة 109 دولارات للطن أسعار الأسبوع الماضي بتراجع  دولار واحد.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا، بزيادة أسبوعية قدرها 5 دولارات.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد في السوق المحلي

ارتفعت أسعار حديد التسليح في الأسواق المحلية، إذ سجل أعلى سعر لطن الحديد اليوم الخميس نحو 38.200 جنيه، بينما سجل أدنى سعر 34.500 ألف جنيه، وبلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37,113 جنيها.

أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 22 يناير 2026: 

سجل سعر  الطن نحو 38.000 جنيه من حديد عز. 

بلغ سعر الطن نحو  37,900 جنيه من حديد بشاي.

وسجل سعر الطن نحو 37.500 جنيه بالنسبة لـ حديد العتال.

وصل سعر الطن بنحو  37.500  جنيه بالنسبة لـ حديد المراكبي.

وصل سعر الطن نحو  37.500 جنيه حديد المصريين.

وبلغ سعر الطن اليوم  نحو  35.000 جنيها من حديد مصر ستيل.

ووصل سعر الطن نحو  34.500 جنيه من شركة سرحان.

وبلغ سعر الطن نحو 34.500 جنيه من شركة المعادي.

وسجل سعر الطن نحو  34.500 جنيه من شركة الكومي. 

وصل سعر الطن نحو34.500 جنيها من شركة العشري للصلب.

وبلغ سعر الطن  نحو 34.500 جنيه من شركة عطية.

رسوم وقائية على بعض منتجات الصلب

أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في سبتمبر 2025، 3 قرارات وزارية، بـ"فرض رسوم وقائية مؤقتة على بعض منتجات الصلب"؛ حمايةً للصناعة المحلية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

أسواق الحديد والصلب أسعار الحديد عالميا أسواق الصلب العالمية أسعار خام الحديد أسعار الحديد محليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

الأرصاد

الأرصاد: طقس الغد دافئ نهارا شديد البرودة ليلآ على أغلب الأنحاء

ترشيحاتنا

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية

وزيرا الثقافة والتعليم العالى يتفقدان جناح مكتبة الإسكندرية فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

الجناح المصري في فيتور

تعرف على تفاصيل الجناح المصري المُشارك في المعرض السياحي FITUR 2026

وزير السياحة والآثار

افتتاح معرض الملك توت عنخ آمون بالجناح المصري بمعرض FITUR 2026 بمدريد

بالصور

حساسية البرد.. الأعراض وأسبابها

حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها
حساسية البرد.. الاعراض و اسبابها

مثالية للمناطق المزدحمة.. سعر كيا بيكانتو 2015 المستعملة

كيا بيكانتو
كيا بيكانتو
كيا بيكانتو

طريقة لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا
لازانيا كريمي باللحمة المفرومة والموزريلا

كيا تكشف الستار عن نيرو 2027 فيس ليفت الجديدة

كيا نيرو
كيا نيرو
كيا نيرو

فيديو

هل ينضم مزدوجي الجنسية للفراعنة؟

تغيرات جذرية بمنتخب مصر.. 8 لاعبين مزدوجي الجنسية على رادار حسام حسن

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد