3 أيام.. موعد إجازة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة 2026
تأجيل أولى جلسات محاكمة التيك توكر أسماء إسماعيل بتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء
يجب عودته فورا.. البرلمان يعلق على إلغاء الإعفاء الاستثنائي للموبايلات الواردة من الخارج
الدفاع السورية: سجن الأقطان بالرقة مؤمن بالكامل ولا إشتباكات بمحيطه
هل يبقى ديانج مع الأهلي حتى نهاية الموسم أم تسمح الإدارة برحيله إلى أوروبا ؟
المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث يطلق لجنة لصياغة نماذج موحدة للدراسات الطبية الإكلينيكية
بعد قرار وزير العمل.. عدد أيام إجازة 25 يناير 2026 القطاع الخاص والحكومي
أمريكا تلاعب روسيا في الإفراج عن سفينة النفط مارينيرا
شيخ الأزهر يستقبل ضيوف مؤتمر الأعلى للشئون الإسلامية بحضور وزير الأوقاف
حرب كلامية بين أحمد شوبير وعصام الحضري .. تفاصيل
أحمد حسن: ساديو ماني يستحق جائزة خاصة لإنقاذ صورة الكرة الأفريقية
حماس تؤكد تعاونها مع اللجنة الوطنية وتسليمها مقاليد الأمور في القطاع
اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار مواد البناء في السوق المصرية اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار الفروق بين المصانع والموزعين، حيث تراوحت أسعار الحديد والأسمنت بين مستويات متفاوتة، بينما حافظت باقي مواد البناء مثل الرمل والزلط والطوب والجبس على استقرارها مع اختلافات طفيفة حسب المناطق.

أسعار الحديد (الطن من أرض المصنع)

حديد عز: 37,099 جنيهًا

حديد بشاي: 38,500 جنيهًا

حديد المصريين: 38,000 جنيهًا

حديد الجارحي: 36,000 جنيهًا

حديد المراكبي: 37,500 جنيهًا

حديد العشري: 36,200 جنيهًا

حديد السويس: 39,000 جنيهًا

حديد الكومي: 36,000 جنيهًا

أسعار الأسمنت (الطن من أرض المصنع)

الأسمنت الرمادي: 3,962 جنيهًا

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا

أسمنت حلوان: 3,460 جنيهًا

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا

أسمنت العسكري: 3,500 جنيهًا

الأسمنت المقاوم: 3,700 – 3,900 جنيهًا

أسمنت بورتلاندي أبيض: 4,100 – 4,300 جنيهًا

أسمنت بورتلاندي أسود: 3,900 – 4,050 جنيهًا

أسعار باقي مواد البناء

الرمل الناعم: 160 جنيهًا للمتر المكعب

الرمل الخشن: 180 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الكبير: 405 – 430 جنيهًا للمتر المكعب

الزلط الصغير: 380 – 400 جنيهًا للمتر المكعب

الطوب الأحمر: 950 – 1,200 جنيهًا للألف طوبة حسب المقاس

الجبس: 1,200 – 1,400 جنيهًا للطن

وأكد خبراء السوق أن حالة الاستقرار الحالية قد تكون مؤقتة، حيث تظل أسعار مواد البناء مرتبطة بتكاليف الطاقة وأسعار الخامات المستوردة وسعر الدولار، إلى جانب تكاليف النقل التي تؤثر مباشرة على السعر النهائي للمستهلك في مختلف المحافظات.

سعر الحديد سعر الأسمنت الطوب الزلط

جنرال موتورز
أطعمة غسلها يضر أكثر مما ينفع!
طريقة عمل فيليه السمك في المنزل
احذريها قبل اللحظة الحميمة… 9 مشروبات تُفسد العلاقة الحميمية دون أن تشعري!
