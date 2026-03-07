عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

شاركت الفنانة بشرى، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت بشرى، مرتديه عباءة لافته وأنيقة باللون الأسود، وجاءت بتصميم ناعم مع نقوشات باللون الأحمر لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد بشرى، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت بشرى، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها .

ونعرض لكم صور الفنانة بشرى