أخبار العالم

ترامب يوبخ صحفيا أمريكيا سأل عن احتمال تورط روسيا في حرب إيران

ترامب
ترامب
ناصر السيد

وبخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صحفيًا لإثارته، موضوع الدعم الروسي لإيران في مواجتها ضد إسرائيل والولايات المتحدة التي اندلعت السبت الماضي.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس الإخبارية بأنه حينما فتح ترامب باب الأسئلة لوسائل الإعلام في ختام اجتماع بالبيت الأبيض حول كيفية تأثير دفع رواتب للطلاب الرياضيين على تغيير وجه الرياضة الجامعية.

وقال ترامب لـ بيتر دوسي، مراسل فوكس نيوز: "أكنّ لك احترامًا كبيرًا، لطالما كنت لطيفًا معي. يا له من سؤال غبي أن يُطرح في هذا الوقت. نحن نتحدث عن موضوع آخر."

يذكر أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت الجمعة، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين مطلعين على الأمر، أن روسيا تزود إيران بمعلومات لاستهداف القوات الأمريكية في الشرق الأوسط.

ووفقاً للتقرير، تُزوّد ​​روسيا إيران بمواقع الأصول العسكرية الأمريكية منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك السفن الحربية والطائرات.

وأشار التقرير إلى أن هذا يُشير إلى أن الصراع المتصاعد يشمل الآن أحد أكبر منافسي الولايات المتحدة النوويين، والذي يمتلك "قدرات استخباراتية فائقة".

كما يُمثل هذا تحولاً في موقف الخبراء السابق الذي كان يتمثل في ابتعاد روسيا عن الصراع، واقتصارها على الإدانات الدبلوماسية.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى وقف الأعمال العدائية والعودة إلى الجهود السياسية والدبلوماسية، مُعلناً استعداده لدعم حلول سلمية توافقية تستند إلى القانون الدولي.

وفي يوم الخميس، صرّحت آنا بورشيفسكايا، الخبيرة في الشؤون الروسية بمعهد واشنطن، بأن "لدى بوتين أولويات أخرى، وعلى رأسها أوكرانيا"، وذلك وفقاً لتقرير لوكالة رويترز.

