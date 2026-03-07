صدام مبكر.. الزمالك يواجه الاتحاد في افتتاح نهائي دوري سوبر الطائرة

يخوض الزمالك اختبارًا قويًا في مستهل مشواره بالدور النهائي من بطولة دوري السوبر المصري للكرة الطائرة للرجال، عندما يلتقي مع الاتحاد السكندري مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية للموسم 2025-2026.



وتقام المباراة على صالة الشباب والرياضة في تمام الساعة 8:30 مساءً، في لقاء يسعى خلاله الفريق الأبيض لتحقيق بداية قوية تمنحه دفعة مبكرة في سباق المنافسة على اللقب.

وتشهد المرحلة النهائية مشاركة ثمانية أندية هي الأهلي والزمالك وبتروجت وسبورتنج والطيران والقناة والجزيرة والاتحاد السكندري، حيث تُقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد عبر سبع جولات متتالية.

ومن المقرر أن تختتم منافسات البطولة يوم 25 مارس الجاري، حيث يتم تتويج الفريق صاحب المركز الأول بلقب دوري السوبر.

ويأمل الزمالك في حصد نقاط المباراة أمام الاتحاد السكندري، خاصة أن الجولات الافتتاحية عادة ما تكون حاسمة في رسم ملامح المنافسة على اللقب، في ظل تقارب مستوى الفرق المشاركة وقوة المواجهات المنتظرة خلال الأسابيع المقبلة.