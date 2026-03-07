قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري المصري

محمد سمير

استقرت رابطة الأندية المصرية المحترفة بشكل نهائي على موعد استئناف منافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من المسابقة في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل.

ويأتي هذا القرار فى إطار حرص الرابطة على انتظام جدول المسابقة وتوفير الأجواء المناسبة للأندية المشاركة لاستكمال مشوارها في البطولة بعد فترة التوقف الحالية.  

موعد قرعة الدور الثانى من دورى نايل

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن موعد إجراء قرعة المرحلة النهائية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-26، من المقرر إقامة الحفل الخميس المقبل 12 مارس في أحد فنادق منطقة الزمالك بالقاهرة.

وتنطلق مراسم سحب القرعة في التاسعة مساءً، وذلك بعد انتهاء منافسات المرحلة الأولى رسمياً الأربعاء 11 مارس، والتي تختتم بمباريات مؤجلات الجولة الخامسة عشرة.

نظام المنافسة وتحديد المصير

ستشهد المرحلة الثانية من الدوري نظاماً جديداً يعتمد على تقسيم الفرق إلى مجموعتين، حيث تضم المجموعة الأولى الفرق السبعة الأوائل في جدول الترتيب للمنافسة على اللقب، بينما ستضم المجموعة الثانية 14 فريقاً للصراع من أجل تفادي الهبوط.

وقد ضمنت بالفعل أندية الزمالك وبيراميدز والأهلي وسيراميكا مقاعدها في سباق المنافسة على البطولة، في حين تشمل قائمة الفرق الساعية للبقاء كل من الاتحاد السكندري، غزل المحلة، المقاولون العرب، حرس الحدود، طلائع الجيش، كهرباء الإسماعيلية، وفاركو.

كما تقرر أن يشهد نهاية الموسم هبوط آخر 4 فرق إلى دوري المحترفين، مع صعود 3 فرق في الموسم المقبل ليصل إجمالي عدد أندية الدوري حينها إلى 20 فريقاً.

رابطة الأندية موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري المصري الدوري المصري الدوري المصري الممتاز قرعة المرحلة النهائية

