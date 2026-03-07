قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عملية سرية تتحول إلى معركة.. قوات إسرائيلية تقتحم مقبرة في البقاع سبب رفات طيار مفقود
حقيقة ارتفاع أسعار تذاكر مصر للطيران لرحلات العودة من دول الخليج إلى القاهرة
دولة أغضبت ترامب.. إسبانيا تدعو لاستقرار لبنان وإدانة الإحتلال
إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل يرفع مستوى التوتر الأمني
هاتف محمول يتسب في مقتل شاب بالبدرشين
أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم 7 مارس 2026
بنسبة 14% خلال أسبوع واحد..ارتفاع أسعار الوقود في الولايات المتحدة
الرئيس الإيراني وبوتين: التنسيق بين طهران وموسكو سيستمر بقوة
ليلة من الزمن الجميل.. تألق محمد صلاح يقود ليفربول لربع نهائي الكأس| إيه الحكاية؟
دعاء بعد صلاة الظهر في رمضان.. 3 كلمات تسخر لك الأرض ومن عليها
إيران تهدد مواطنيها: تصوير مواقع القصف يحولك إلى "جاسوس للعدو"
ضبط سائق وآخر روجا المخدرات بسيارة ميكروباص في القليوبية
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

البحرين: اعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية

منار عبد العظيم

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بأن البحرين أعلنت أنها قامت باعتراض وتدمير 86 صاروخا و148 مسيرة منذ بدء الهجمات الإيرانية.

وجرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة، يوم الجمعة ٦ مارس الجاري، وذلك للتشاور بشأن التطورات المتسارعة والوقوف على أبعاد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال تناول تداعيات الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة وعدداً من دول الخليج والدول العربية، حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن تضامن مصر الكامل مع مملكة البحرين وأشقائها في الخليج العربي في مواجهة تداعيات تلك الهجمات، مشدداً على أن الأمن القومي الخليجي والعربي يمثل ركيزة أساسية لا تتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الخارجية جدد الإدانة لهذه الاعتداءات والرفض القاطع لأية ذرائع أو مبررات لانتهاك سيادة الدول الشقيقة أو المساس بأمنها ومقدرات شعوبها، ومحذرا من العواقب الوخيمة لاستمرار التصعيد العسكري الراهن، حيث شدد على ضرورة الوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية للحيلولة دون خروج الأوضاع الأمنية عن السيطرة، وتجنيب المنطقة تداعيات يصعب احتوائها.

هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة

هل الصيام على جنابة في رمضان صحيح؟.. تأخير الاغتسال حرام بهذه الحالة

نعمة الستر.. حمادة هلال يرد على ياسمين عبد العزيز بشأن الأعلى مشاهدة

الأشعة تحسم.. إعلامية تفجر مفاجأة بشأن إصابة كريم فؤاد مع الأهلي

رفضت وجود الضرة بشقتها.. زوج يشعل النار في زوجته قبل الإفطار

أول رد أمريكي على مزاعم إيران بهروب حاملة الطائرات أبراهام لينكولن | صور

تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

صدمة.. الفيفا يعلن ايقاف القيد لنادي الاتحاد السكندري 3 فترات

اقتصادي: قرار الرئيس يضمن استقرار الأسعار ويوفر مخزونًا استراتيجيًا كافيًا

من الأقرب لحصد لقب الدوري المصري؟.. صراع ثلاثي

عبد الصمد ماهر يكشف تفاصيل أول مستشفى للصحة النفسية تحصل على اعتماد GAHAR

لوك مختلف.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها من أحدث جلسة تصوير

بمقصورة فاخرة.. مرسيدس تكشف عن أول سيارة كهربائية كوبيه بـ4 أبواب

تويوتا تستدعي 550 ألف سيارة رياضية بسبب عيب خطير

عباءة لافتة .. بشرى تخطف الأنظار بظهور مبهر

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

