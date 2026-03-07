تعليق ناري من أحمد شوبير بعد فوز الزمالك.. ورسالة قوية لجماهير الأهلي

علق الإعلامي أحمد شوبير على فوز الزمالك أمام الاتحاد السكندري، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الجمعة على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الـ 21 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "الزمالك فاز في حضور جماهيري شبه كامل بهدف وحيد في أول 10 دقائق، الاتحاد قدم عرضًا رائعًا، والعارضة منعت هدفًا لقفشة، والمهدي سليمان رجل المباراة بجدارة. كل جماهير الزمالك لا يهمها العرض أو الشكل، فقط الثلاث نقاط، وده أمر طبيعي".

وأضاف :"جماهير الأهلي اللي فاز امبارح 3/1 من امبارح شغالين هجوم على الفريق والمدرب والإدارة!! باقي 7 مباريات الأهلي يفوز بيهم يفوز بالدوري.. مش شايفين إن الأفضل إنك تساند فريقك سواء في المدرجات أو السوشيال ميديا؟ ولا هتستمر حملة التقطيع والهجوم؟.. أنتم أصحاب القرار والاختيار ليكم".

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بعد الفوز على الاتحاد السكندري

وستكون موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي في تمام الساعة التاسعة والنصف من مساء يوم الأربعاء المقبل في آخر مباراة للفريق في المسابقة قبل الإعلان عن نتائج قرعة الدور النهائي من البطولة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.