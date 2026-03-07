مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة| كل الدوريات

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

رباب الهواري

تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 7 مارس 2026 العديد من المباريات المثيرة في مختلف البطولات، يتصدرها لقاء نيوكاسل يونايتد ضد مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومواجهة أتلتيك بيلباو ضد برشلونة في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
 

  • مانسفيلد × آرسنال – الساعة 2:15 ظهراً على قناة beIN Sports HD 1
  • ريكسهام × تشيلسي – الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 3
  • نيوكاسل يونايتد × مانشستر سيتي – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

  • أوساسونا × مايوركا – الساعة 3 عصراً على قناة beIN Sports HD 2
  • ليفانتي × جيرونا – الساعة 5:15 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • أتليتكو مدريد × ريال سوسيداد – الساعة 7:30 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
  • أتلتيك بيلباو × برشلونة – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 2
     

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
 

  • الأخدود × الفيحاء – الساعة 9 مساءً على قناة 4 Thmanyah
  • الخلود × القادسية – الساعة 9 مساءً على قناة 3 Thmanyah
  • النصر × نيوم – الساعة 9 مساءً على قناة 1 Thmanyah
  • الاتفاق × الشباب – الساعة 9 مساءً على قناة 2 Thmanyah

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

  • كالياري × كومو – الساعة 4 عصراً على قناة AD Sports 1 HD
  • أتالانتا × أودينيزي – الساعة 7 مساءً على قناة AD Sports 1 HD
  • يوفنتوس × بيسا – الساعة 9:45 مساءً على قناة AD Sports 1 HD

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

  • نانت × أنجييه – الساعة 6 مساءً على قناة beIN Sports HD 5
  • أوكسير × ستراسبورج – الساعة 8 مساءً على قناة beIN Sports HD 4
  • تولوز × مارسيليا – الساعة 10 مساءً على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الألماني

  • مباريات الساعة 4:30 عصراً: هايدينهايم × هوفينهايم، فرايبورج × باير ليفركوزن، ماينتس × شتوتجارت، لايبزيج × أوجسبورج، فولفسبورج × هامبورج
  • كولن × بوروسيا دورتموند – الساعة 7:30 مساءً

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 

  • غزل المحلة × فاركو – الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport 1
  • كهرباء الإسماعيلية × إنبي – الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport Max
  • سموحة × مودرن سبورت – الساعة 9:30 مساءً على قناة On Sport 2


 


 


 


 


 

