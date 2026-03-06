قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

الدوري الفرنسي.. موعد مباراة باريس سان جيرمان موناكو

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
حمزة شعيب

تتجه الأنظار مساء اليوم الجمعة إلى ملعب «حديقة الأمراء»، حيث يستضيف باريس سان جيرمان نظيره موناكو في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الفرنسي لموسم 2025-2026.

وتحمل المباراة أهمية كبيرة للفريقين، خاصة أنها المواجهة الثالثة بينهما خلال أقل من شهر، بعدما التقيا مؤخرًا في الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. وتمكن الفريق الباريسي من حسم التأهل بعد فوزه ذهابًا بنتيجة 3-2 خارج ملعبه، قبل أن يتعادل الفريقان في لقاء الإياب بنتيجة 2-2.

سبق أن التقيا في الدور الأول من الدوري الفرنسي، حين نجح موناكو في تحقيق الفوز بهدف سجله الياباني تاكومي مينامينو، الذي يغيب حاليًا عن الملاعب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويدخل باريس سان جيرمان المباراة وهو في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 57 نقطة، متقدمًا بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه فريق لانس، ويسعى لمواصلة الانتصارات وتوسيع الفارق في القمة.

في المقابل، يخوض موناكو اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه الإيجابية في الجولات الأخيرة، حيث حقق أربعة انتصارات وتعادلًا واحدًا خلال آخر خمس مباريات، ليصل رصيده إلى 37 نقطة في المركز السابع، ويأمل في مواصلة نتائجه القوية والاقتراب أكثر من المراكز المتقدمة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي 

من المقرر أن تقام المباراة مساء الجمعة 6 مارس 2026 ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الفرنسي، على أن تُنقل عبر قناة beIN SPORTS 1 HD الناقلة لمباريات المسابقة.

باريس سان جيرمان موناكو الدوري الفرنسي

