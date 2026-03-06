بعد ضجة الدعم الروسي لإيران.. بوتين يجري أول اتصال مع بزشكيان

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان "اتفقا على مواصلة الاتصالات".

ذكرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلاً عن الكرملين، أن الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجريا اتصالاً هاتفياً يوم الجمعة، اتفقا خلاله على "مواصلة الاتصالات".

وأضاف الكرملين، وفقاً لوكالة "تاس"، أنه "تم الاتفاق على استمرار الاتصالات مع الجانب الإيراني عبر قنوات مختلفة".

وأشارت وكالة الأنباء الروسية إلى أن هذا يُعد أول إعلان علني عن اتصال على المستوى الرئاسي منذ الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.

كما أفادت وكالات الأنباء الإيرانية الرسمية بأن الزعيمين تحدثا هاتفياً، لكنها لم تُدلِ بمزيد من المعلومات حول المكالمة.

وفقاً لمصادر مطلعة على تقارير الاستخبارات الأمريكية بشأن هذه القضية، تُزوّد ​​روسيا إيران بمعلومات استخباراتية حول مواقع وتحركات القوات والسفن والطائرات الأمريكية.

وأوضح أحد المصادر أن معظم المعلومات الاستخباراتية التي شاركتها روسيا مع إيران عبارة عن صور التقطتها منظومة الأقمار الصناعية المتطورة التابعة لموسكو.