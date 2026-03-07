برلمانية: رسائل الرئيس بإفطار الأكاديمية العسكرية خارطة طريق للحفاظ على الأمن والاستقرار

قالت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل الإفطار الذي نظمته الأكاديمية العسكرية المصرية حملت رسائل مهمة حول جاهزية الدولة لمواجهة التحديات الإقليمية وحماية مقدرات الوطن، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تركز على تعزيز الاستقرار الداخلي والتنمية المستدامة.

وأضافت عصفور، أن الرئيس شدد على أن مصر قادرة على التعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة وفعالية، وأن الجهود المتواصلة للدولة تهدف لتفادي أي تصعيد قد يؤثر على الأمن الوطني والاقتصاد، مع الحرص على دور مصر الفاعل في الوساطة الدولية لتحقيق التهدئة وحماية مصالح شعوب المنطقة.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس ركزت أيضاً على أهمية ضبط الأسواق ومواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو الاحتكار، مؤكدة أن الإجراءات التي وجه بها الرئيس، بما في ذلك دراسة إحالة المخالفين للقضاء العسكري، تؤكد حرص الدولة على استقرار الأسواق وضمان وصول السلع الأساسية لجميع المواطنين دون استغلال الأزمات.

وأشارت إلى أن الرئيس أعاد التأكيد على أن بناء الإنسان المصري هو الركيزة الأساسية للتنمية، لافتة إلى أن برامج الأكاديمية العسكرية تهدف لإعداد كوادر وطنية شابة قادرة على إدارة مؤسسات الدولة بكفاءة، مع تدريب متكامل علمياً ونفسياً واجتماعياً، بما يعزز قدرة الشباب على قيادة المستقبل والمساهمة الفعلية في تطوير المجتمع.

كما نوّهت النائبة إلى أن خطاب الرئيس تضمن رسائل طمأنة للمواطنين حول توفر الاحتياجات الأساسية والسلع الاستراتيجية، مؤكدة أن الدولة تعمل بشكل دائم على تأمينها، ما يعكس حرص القيادة على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.

واختتمت النائبة أمل عصفور تصريحها بالتأكيد على أن الرسائل التي حملها خطاب الرئيس تمثل خارطة طريق واضحة للدولة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، وبناء الإنسان المصري القادر على مواجهة التحديات، مؤكدة أن التلاحم بين مؤسسات الدولة والشعب هو الضمانة الحقيقية لعبور أي أزمات مستقبلية وتحقيق التنمية المستدامة.