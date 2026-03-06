قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصفقة باظت| فالنسيا يوجه صدمة قوية لـ دبابة الأهلي
غاب بدون إذن.. محافظ مطروح يقيل رئيس مدينة سيوة من منصبه
د. مجدي عبد الغفار: القرآن يبشر بنصرة المظلومين ويؤكد العدل الإلهي
روماني وبيشوي.. قبطيان يقيمان مائدة الرحمن بالأقصر لإفطار الصائمين.. صور
إغلاق لجان التصويت في انتخابات نقابة المهندسين وبدء فرز الأصوات
إخلاء سبيل الفتاة صديقة المتهم بقتل طالب في الأكاديمية العربية للنقل البحري
جهود مكثفة لفرع الخصوص بشركة مياه القليوبية لضمان استدامة الخدمة في رمضان
الاستثمار: تحول في صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض يتجاوز 25.5 مليار دولار
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو
أسعار العملات الأجنبية والعربية في تعاملات اليوم 6-3-2026
مد الأوكازيون الشتوي لـ مارس .. عقوبات رادعة لأصحاب العروض الوهمية
ضربها بالشومة وهرب.. أمن الغربية يطارد زوج تعدى على زوجته في طنطا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الأهلي في 24 ساعة| إعتذار إجباري.. عودة الفتي المدلل وأزمة زيزو

شهدت الساعات الأخيرة عديد الأحداث البارزة داخل جدران قلعة النادي الأهلي جاء أبرزها عودة الفتي الملل في مباراة طلائع الجيش بالدوري الممتاز.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق طلائع الجيش يوم الاثنين المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

كما شهدت ساحة النادي الأهلي وضع برنامج زمني لإستعادة الأنجولي يلتسين كامويش مهاجم النادي الأهلي الفورمة ومستواه الفني.

عودة الفتي المدلل

تلقي الدانماركي ييس توروب المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تأكيدات من الجهاز الطبي بجاهزية محمد هاني نجم القلعة الحمراء من الناحية الطبية للمشاركة فى مباريات المارد الأحمر.

عودة محمد هاني أنقذت الدانماركي ييس توروب في ظل إصابة كريم فؤاد في لقاء المقاولون العرب مساء أمس الخميس والإعتماد في الوقت الراهن على أحمد عيد في الجبهة اليمني.

ومن المقرر أن يتم الإستعانة من جانب توروب بخدمات محمد هاني لقيادة الجبهة اليمني في مباراة طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

قرار الإنقاذ

يخضع اليوم الجمعة كريم فؤاد نجم النادي الأهلي لإجراء أشعة وفحوصات طبية من أجل الوقوف على حجم الإصابة التي لحقت به في بداية مباراة الأهلي والمقاولون العرب في الدوري الممتاز.

ويعاني كريم فؤاد نجم النادي الأهلي من تورم في الركبة الأمر الذي سيجعل اللاعب ينتظر لحين زاول الورم والوقوف علي حالته الصحية.

كامويش

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب وضع خطة لإستعادة المهاجم الأنجولي يلتسين كامويش مستواه في قادم المباريات.

كان توروب استبعد المهاجم الأنجلوي كامويش من قائمة مباراتي زد والمقاولون العرب بعد فشل اللاعب في تقديم أي مردود فني منذ التعاقد معه. 

توروب قرر وضع برنامج إعداد للمهاجم الأنجولي كامويش لمنحه الفرصة لإستعادة مستواه وتقديم مردود قوي.

واتفق توروب مع معاونيه على وضع برنامج زمني تحت إشراف الجهاز المعاون للمهاجم الانجولي يلتسين كامويش كي يعود اللاعب مجددا لحسابات الجهاز الفني والإستعانة بقدراته الهجومية في قادم المباريات.

زيزو

كشف الإعلامي أحمد حسن عن حقيقة وقوع اللاعب أحمد سيد زيزو في أزمة داخل القلعة الحمراء.

 

وكتب أحمد حسن عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"مصدر في الأهلي: زيزو لم يفتعل مشكلة مع ييس تورورب ولا يوجد غرامات مالية ضده".

مدرب المقاولون يعتذر للأهلي

تقدم إسلام فتحي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بالاعتذار للنادي الأهلي وجماهيره عقب مباراة الفريقين التي أقيمت أمس الخميس في الجولة 21 للدوري. 

وأكد إسلام فتحي اعتذاره لجماهير الأهلي عن أي سوء تفاهم قد يكون حدث خلال المباراة قائلا: 

“كل الاعتذار والاحترام والتقدير للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة مع كل التقدير والاحترام لجميع الأندية وجماهيرها كما تعودت في كل مراحل حياتي، ليس من طبيعتي الإساءة لأي جماهير وأحترم جميع الأندية في الدوري وما حدث في مباراة الأهلي لا يعدو كونه نرفزة ملعب وتفاعل عصبي مع بعض الكرات والقرارات التحكيمية لكن دون قصد إساءة مني للنادي الأهلي الكبير أو جماهيره العظيمة”.

