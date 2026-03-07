قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على طريق إدفو - مرسى علم
لجنة الحكام تعلن أطقم إدارة مباريات السبت في الدوري الممتاز
رباعية الهلال في شباك النجمة تعزز موقعه بجدول الدوري السعودي
أهلي جدة يهزم الاتحاد بثلاثية ويحسم ديربي جدة في الدوري السعودي
هجوم جوي على النفط السعودي.. وبيان عاجل من وزارة الدفاع في المملكة
استعدادا للتصفيات الأفريقية.. منتخب الناشئين يتعادل وديا مع النصر 2005
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء الليلة السابعة عشرة من رمضان.. صور
محمد صلاح يتخطى على واين روني في سجل الأهداف مع ليفربول
ترامب: قضينا على البحرية الإيرانية.. ونقوم بعمل جيد جدا في طهران
لمحبي السيارات الفاخرة.. ماذا تقدم بنتلي كونتيننتال GT؟
هل يحصل محمد أحمد حسن على 80 ألف جنيه؟.. والدته: ادعاءات كاذبة
سلوت يشيد بأداء ليفربول بعد عبور ولفرهامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي
حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق

محمود نوفل


نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها القول باندلاع حريق بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين عقب هجوم بمسيرة في البصرة بالعراق.

وفي وقت سابق ؛ أفاد مصدر أمني عراقي استهداف مدينة الطاقة في البرجسية بمحافظة البصرة جنوبي العراق بطائرة مسيرة.

كما  أشار المصدر العراقي إلى أن مطار البصرة الدولي تعرض للإستهداف بإستخدام طائرة مسيرة.

وفي وقت لاحق؛ أكدت الرئاسات العراقية رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها.

وقالت الرئاسات العراقية، في بيان لها: “نرفض الاعتداءات التي تطال مدن العراق وإقليم كردستان، ونعدها انتهاكا للسيادة الوطنية”.


وأضاف البيان العراقي: “نؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لمنع انجرار العراق إلى أتون الصراعات الخارجية والحفاظ على دوره المتوازن”.

