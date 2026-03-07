حريق ضخم بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين بالعراق



نقلت وكالة رويترز عن مصادر لها القول باندلاع حريق بمكاتب ومستودعات شركتي هاليبرتون وكيه بي آر الأمريكيتين عقب هجوم بمسيرة في البصرة بالعراق.

وفي وقت سابق ؛ أفاد مصدر أمني عراقي استهداف مدينة الطاقة في البرجسية بمحافظة البصرة جنوبي العراق بطائرة مسيرة.

كما أشار المصدر العراقي إلى أن مطار البصرة الدولي تعرض للإستهداف بإستخدام طائرة مسيرة.

وفي وقت لاحق؛ أكدت الرئاسات العراقية رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها.

وقالت الرئاسات العراقية، في بيان لها: “نرفض الاعتداءات التي تطال مدن العراق وإقليم كردستان، ونعدها انتهاكا للسيادة الوطنية”.



وأضاف البيان العراقي: “نؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لمنع انجرار العراق إلى أتون الصراعات الخارجية والحفاظ على دوره المتوازن”.