قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة فيديو جمع سيدة وشاب صغار الكلاب في جوال بلاستيك بالإسكندرية
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يشن هجمات صاروخية على مواقع في كردستان العراق

قصف صاروخي
قصف صاروخي
محمود نوفل


أفادت وكالة إيسنا بأن الحرس الثوري الإيراني شن هجمات صاروخية على مواقع في كردستان العراق.

وفي وقت لاحق ؛ أكد رئيس إقليم كردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، أن الإقليم لن ينخرط في أي صراع إقليمي، مشددا على تمسكه بسياسة النأي بالنفس وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء هذا الموقف خلال اتصال هاتفي جمعه بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ، إذ شدد بارزاني على أن إقليم كردستان لن يكون طرفا في أي مواجهة، وأن أولويته تبقى حماية الاستقرار الداخلي وصون أمن حدوده.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الإقليم، فقد اتفق الجانبان على أهمية تعزيز أمن الحدود ومنع أي محاولات من شأنها تقويض الاستقرار أو دفع المنطقة نحو مزيد من التعقيد. كما أكد بارزاني دعم الإقليم للمساعي الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتجنب مخاطر الانزلاق إلى حرب.

من جهته، شدد عراقجي، بحسب ما أورد التلفزيون الإيراني، على ضرورة تحصين المنطقة من أي تحركات قد تؤدي إلى زعزعة أمنها، مؤكداً أهمية التنسيق للحفاظ على الاستقرار في هذه المرحلة الحساسة.

إيران الحرس الثوري الإيراني العراق كردستان العراق رئيس إقليم كردستان العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

ارشيفية

تحرير 808 مخالفات عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقاهرة والمحافظات

ارشيفية

ضربة جديدة لمافيا الدولار وضبط قضايا إتجار عملة بـ6 ملايين جنيه

حريق محل للملابس والادوات الرياضية بمدينة أسيوط

محافظ أسيوط : مراجعة تراخيص المحلات والمطاعم والإعلانات عقب حريق ميدان المحطة

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد