إيران تواجه انقطاعاً تاماً للإنترنت بعد ستة أيام من انقطاع الخدمة

أفاد نت بلوكس، المختص بمراقبة الوصول للإنترنت، بأن إيران تعاني من انقطاع كامل للإنترنت بعد مرور ستة أيام من انقطاع جزئي واسع النطاق. يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بسبب الهجمات الأمريكية‑الإسرائيلية على إيران، وردود الفعل الإيرانية في الداخل والخارج.

وقالت المنظمة إن الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد شبه متوقف منذ يوم الخميس الماضي، مع استمرار انقطاع الخدمات الأساسية بما في ذلك المواقع الحكومية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد أشير إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل البنوك والنفط والاتصالات، تتأثر بشكل كبير بهذا الانقطاع المستمر.

تشير التحليلات إلى أن إيران بدأت بتقييد الوصول إلى الإنترنت جزئياً منذ بداية المواجهات العسكرية في المنطقة، كجزء من محاولات الحكومة السيطرة على المعلومات ومنع تسرب أخبار الاحتجاجات الداخلية أو التحركات العسكرية. وقد أدى هذا إلى تزايد الاعتماد على الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للتواصل مع الخارج، إلا أن الانقطاع الأخير يشير إلى تصعيد غير مسبوق في السيطرة على الإنترنت.

تداعيات محتملة

يذكر أن انقطاع الإنترنت الكامل في إيران له تأثيرات واسعة على الاقتصاد والمجتمع، إذ تعتمد الشركات على الإنترنت لإدارة العمليات اليومية، بينما تتأثر خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية، كما يواجه المواطنون صعوبة في الوصول إلى المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي.

وقد رصدت تقارير سابقة من نت بلوكس خلال الاحتجاجات الإيرانية في السنوات الأخيرة أن الحكومة الإيرانية تستخدم إجراءات شديدة للتحكم بالإنترنت، بما في ذلك قطع خدمات الجيل الثالث والرابع مؤقتاً أو إغلاق بوابات الإنترنت الدولية، وهو ما يساهم في عزل البلاد عن العالم الرقمي في فترات الأزمات.

يشير الخبراء إلى أن استمرار انقطاع الإنترنت لفترة طويلة قد يزيد من التوتر الداخلي ويؤثر على الأعمال التجارية والتجارة الإلكترونية، كما قد يؤدي إلى صعوبات في التنسيق العسكري والإغاثي في حال استمرار التصعيد الإقليمي. كما أن إيران تعتمد على الإنترنت للتواصل مع الأسواق العالمية، ما يجعل انقطاعه تهديداً للعمليات الاقتصادية والصادرات، خصوصاً النفط والغاز.