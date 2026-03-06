قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس اللبناني يستقبل رؤساء الحكومة السابقين لمناقشة كيفية مواجهة العدوان الإسرائيلي
عيد الفطر المبارك .. طرق حجز تذاكر القطارات وجه بحري وقبلي
حرب إيران.. معسكر منتخب مصر في مارس يواجه شبح الإلغاء
شاهد.. الفريق كامل الوزير يدلي بصوته في انتخابات نقابة المهندسين
من بدر إلى فتح مكة.. لماذا ارتبط شهر رمضان بأعظم الانتصارات في التاريخ الإسلامي؟
حالة الطقس اليوم الجمعة 6 مارس 2026 ودرجات الحرارة المتوقعة
الملكة تربعت على العرش.. شقيق ياسمين عبد العزيز يشيد بها في دراما رمضان
سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 6-3-2026
وجع قلبي.. شمس البارودي بعد مشاهدتها مسلسل أصحاب الأرض
الصحفيين تفتح باب التسجيل لحضور الجمعية العمومية لاعتماد الميزانية
بدء موجة جديدة من الهجمات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية ببيروت
مصر تسعى لتعزيز الشراكة الاقتصادية وتوسيع مجالات الاستثمار مع كوريا الجنوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تواجه انقطاعاً تاماً للإنترنت بعد ستة أيام من انقطاع الخدمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
القسم الخارجي

أفاد نت بلوكس، المختص بمراقبة الوصول للإنترنت، بأن إيران تعاني من انقطاع كامل للإنترنت بعد مرور ستة أيام من انقطاع جزئي واسع النطاق. يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة بسبب الهجمات الأمريكية‑الإسرائيلية على إيران، وردود الفعل الإيرانية في الداخل والخارج.

وقالت المنظمة إن الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد شبه متوقف منذ يوم الخميس الماضي، مع استمرار انقطاع الخدمات الأساسية بما في ذلك المواقع الحكومية والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. وقد أشير إلى أن القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مثل البنوك والنفط والاتصالات، تتأثر بشكل كبير بهذا الانقطاع المستمر.

تشير التحليلات إلى أن إيران بدأت بتقييد الوصول إلى الإنترنت جزئياً منذ بداية المواجهات العسكرية في المنطقة، كجزء من محاولات الحكومة السيطرة على المعلومات ومنع تسرب أخبار الاحتجاجات الداخلية أو التحركات العسكرية. وقد أدى هذا إلى تزايد الاعتماد على الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) للتواصل مع الخارج، إلا أن الانقطاع الأخير يشير إلى تصعيد غير مسبوق في السيطرة على الإنترنت.

تداعيات محتملة

يذكر أن انقطاع الإنترنت الكامل في إيران له تأثيرات واسعة على الاقتصاد والمجتمع، إذ تعتمد الشركات على الإنترنت لإدارة العمليات اليومية، بينما تتأثر خدمات الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية، كما يواجه المواطنون صعوبة في الوصول إلى المعلومات والتواصل مع العالم الخارجي. 

وقد رصدت تقارير سابقة من نت بلوكس خلال الاحتجاجات الإيرانية في السنوات الأخيرة أن الحكومة الإيرانية تستخدم إجراءات شديدة للتحكم بالإنترنت، بما في ذلك قطع خدمات الجيل الثالث والرابع مؤقتاً أو إغلاق بوابات الإنترنت الدولية، وهو ما يساهم في عزل البلاد عن العالم الرقمي في فترات الأزمات. 

يشير الخبراء إلى أن استمرار انقطاع الإنترنت لفترة طويلة قد يزيد من التوتر الداخلي ويؤثر على الأعمال التجارية والتجارة الإلكترونية، كما قد يؤدي إلى صعوبات في التنسيق العسكري والإغاثي في حال استمرار التصعيد الإقليمي. كما أن إيران تعتمد على الإنترنت للتواصل مع الأسواق العالمية، ما يجعل انقطاعه تهديداً للعمليات الاقتصادية والصادرات، خصوصاً النفط والغاز.

نت بلوكس الانترنت انقطاع الانترنت إيران الهجوم علي إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

كريم فؤاد

طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة كريم فؤاد

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء.. استعمل الرقم القومي

الحادث

مصرع وإصابة 6 أشخاص.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث طريق مصر–الإسماعيلية

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

كريم فواد

هترجع أقوى.. نجم الزمالك يوجه رسالة مؤثرة لكريم فؤاد بعد إصابته

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

الأهلي

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على المقاولون العرب

ترشيحاتنا

مباراة الزمالك وبيراميدز

واحتكم الأمر.. الحكام تحسم الجدل حول ركلة جزاء الزمالك وبيراميدز

أفشة ومروان عطية

مروان عطية يحتفل بعيد ميلاد أفشة.. ماذا قال؟

نادي الترسانة الرياضي

بعد إعتذار مؤمن عبدالغفار.. تشكيل جهاز نادي الترسانة الفني كاملا

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

رشوة ٢ مليون جنيه

رشوة 2.5 مليون جنيه.. مصطفى كامل يكشف كواليس عرض مغرٍ لإلغاء قرار شطب مطرب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد