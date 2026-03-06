الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

دعا الفنان تامر حسني وزارة الصحة إلى تكثيف جهودها التوعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمواجهة انتشار المعلومات الصحية والغذائية الغير دقيقة التي يتداولها الكثير من المستخدمين بشكل واسع.

تامر حسني يناشد وزارة الصحة

وكتب تامر حسني عبر "x:"إلى وزارة الصحة الموقرة مع كل الحب والتقدير، في عصر السوشيال ميديا انطلق علينا الكثير من المعلومات الخاصة بالأطعمة في منها الصحيح والخاطئ والناس في حالة تشتت، والمريض مش عارف ياكل إيه، وكله بقى يشكك في كله، وكل دكتور برأي خاص عكس الآخر”.

وأضاف: "يا ريت وزارة الصحة تصدر فيديوهات معتمدة لتصليح كل المعلومات الصحية المغلوطة على السوشيال ميديا، يا ريت تكون من شخص دكتور مثقف عنده قبول ويتمتع بطريقة شرح مبسطة وتستطيع الوصول لكل الناس بمختلف طبقاتهم يعني يتكلم بطريقة يفهمها الشخص البسيط.. حقيقي كلنا محتاجين نفهم".