فن وثقافة

تامر حسني يشيد بـ أداء مي عمر في "الموناليزا".. والفنانة تعلق

مي عمر
مي عمر
باسنتي ناجي

أشاد الفنان تامر حسني ، بالفنانة مى عمر بعد نجاح مسلسلها الحالى «الست موناليزا» ، الذي يعرض في السباق الرمضاني، وبعد وفاة والدها والحالة النفسية التي تمر بها.

وكتب تامر حسنى ، رسالة للفنانة مى عمر عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: «مى عمر فى أعلى مراحل النضج الفنى والتمثيلى، ربنا يفرح قلبك يا مى بأكبر نجاح، قلوبنا معاكى إنشفى وكملي».

وردت الفنانة مي عمر : "شكراً يا تامر، وتسلم علي وقفتك في العزاء مش غريبة عليك". 

عرضت قناة mbc مصر الفضائية، ومنصة شاهد، الحلقة 12 من مسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني، وذلك بعد تأخر عرضها أمس السبت. 

بدأت أحداث مسلسل الست موناليزا، بمشاجرة حسن (أحمد مجدي) مع أدهم (حازم إيهاب)، بعدما وجد الاخير خارج مع موناليزا (مي عمر) منزلها، فيقوم أدهم بضرب حسن في الشارع ويحذره بألا يتعرض لموناليزا مرة أخرى. 

يقوم أدهم، بمصارحة موناليزا، بحبه لها ويطلب منها الزواج وبالفعل يتزوجان ويسافران الفيوم لقضاء شهر العسل. 

وفي نهاية الحلقة، يقوم حسن بإرسال فيديو إلى موناليزا، تظهر فيه عفاف (وفاء عامر) مع أدهم في شقته، لتكتشف بعدها أن عفاف عشيقة أدهم وليست شقيقته، بينما تذهب عفاف وأدهم إلى حسن ويأخذان منه أموال مقابل ما فعلوه مع موناليزا.

أغنية مسلسل الست موناليزا

كان تم طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا، للفنانة مي عمر، قبل بداية الموسم الدرامي الرمضاني. 

والأغنية بعنوان “عوضي على الله” من غناء المطربة مها فتوني ومن ألحان: هيثم نبيل، وتوزيع: خالد نبيل. 

مسلسل الست موناليزا

تقدم مي عمر في رمضان 2026، قصة جديدة، تمس سيدات الوطن العربي، وتتطرق إلى العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياتهن، بتوليفة جديدة، مع المؤلف محمد سيد بشير، التي تتعاون معه للمرة الأولى، وذلك تحت قيادة المخرج محمد علي.

أبطال مسلسل الست موناليزا

ويشارك العديد من كبار الفنانين في المسلسل إلى جانب مي عمر، منهم: وفاء عامر، أحمد مجدي، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، جوري بكر، سما إبراهيم، محمود عزب، حازم إيهاب، حسن حفني، مصطفى عماد.

