قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أصبح هدفا للتصفية
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بضربات موجعة لـ"حزب الله"
أمي عيانة.. قرار بشأن عاطل تحـ.رش بممرضة استدرجها لرعاية والدته
هل نوم الصائم نهار رمضان كله مباح أم يفسده؟.. الإفتاء: بشرط واحد
الجيش الإسرائيلي: حزب الله فتح النار علينا وسيدفع ثمنا كبيرا
الجيش الإيراني: استهدفنا سفنا حربية شمال المحيط الهندي
الرئيس القبرصي يؤكد سقوط طائرة مسيرة إيرانية في قاعدة بريطانية
وزير التعليم العالي والسفير الفرنسي يبحثان تطورات إنشاء الحرم الجديد للجامعة الفرنسية في مصر
دار الإفتاء تحسم الجدل حول استعمال معجون الأسنان في نهار رمضان
سويلم يتابع موقف استلام مصلحة الميكانيكا والكهرباء محطات الرفع لـ الدلتا الجديدة
الحرس الثوري يهدد الاحتلال وأمريكا: لن تتوقف صفارات الإنذار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

في ذكراه.. 4 نجوم جسدوا شخصية الخديوي إسماعيل.. من الأفضل؟

الخديوي إسماعيل
الخديوي إسماعيل
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى وفاة الخديوي إسماعيل، والذى قدمت شخصيته على الشاشة الكبيرة والصغيرة فى أكثر من عمل فني، تنوعت فيه الرؤى واختلفت زوايا التناول بين التركيز على حياته الشخصية وبين إبراز مشروعه النهضوي الذى غير ملامح مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر.

ويعد الخديوي إسماعيل، الذى تولى حكم مصر عام 1863 خلفًا لعمه الوالى محمد سعيد باشا، أحد أبرز حكام الأسرة العلوية، حتى لقب بـ«المؤسس الثانى لمصر الحديثة» بعد جده محمد علي باشا، نظرًا لما شهده عهده من طفرة عمرانية واقتصادية وثقافية غير مسبوقة، ونرصد فى التقرير التالي أبرز النجوم الذين جسدوا شخصية الخديوي على الشاشة.

علي الحجار الظهور الأول سينمائيًا للخديوي

كان أول تجسيد لشخصيته فى السينما من خلال فيلم ألمظ وعبده الحامولي، حيث قدمه الفنان الراحل حسين رياض، بمشاركة وردة وشكري سرحان وفؤاد المهندس، وغير أن الفيلم ركز على الجانب العاطفى فى حياته، فظهر الخديوي منشغلاً بالنساء والملذات، دون التطرق الكافى إلى إنجازاته الكبرى، وهو ما اعتبره كثيرون معالجة درامية بعيدة عن الصورة التاريخية المتكاملة للرجل.

محمد وفيق ينصف الخديوي «بوابة الحلوانى»

وجاء التناول الأكثر اتزانًا فى مسلسل “بوابة الحلواني” للكاتب محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن، حيث جسد الشخصية الفنان الراحل محمد وفيق، وقدم العمل صورة أقرب إلى الحقيقة التاريخية، مسلطًا الضوء على مشروعه الطموح لتحديث الدولة، من إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، إلى تطوير البنية التحتية وافتتاح قناة السويس، فضلًا عن النهضة الثقافية التى شهدتها البلاد فى عهده.

أحمد وفيق يقدم الخديوي فى «على مبارك»

كما ظهر الخديوي إسماعيل فى مسلسل علي مبارك، وجسد دوره الفنان أحمد وفيق، ورغم أن العمل ركز بالأساس على سيرة رائد التعليم والإصلاح الإدارى على مبارك، فإن صورة الخديوي جاءت متوازنة، بعيدة عن المبالغة أو التشويه، مع إبراز دعمه لمشروعات التطوير.

جدل على قصي الخولي فى سرايا عابدين

أما أحدث تجسيد فكان من خلال الفنان قصي خولي فى مسلسل سرايا عابدين، وهو العمل الذى أثار حالة من الجدل الواسع، بعدما ركز على حياة القصور والعلاقات النسائية، ما دفع أحمد فؤاد الثاني، حفيد الخديوي إسماعيل، إلى إصدار بيان أعرب فيه عن استيائه مما اعتبره تشويهًا لصورة جده، مؤكدًا أن إنجازاته شملت إنشاء قصر عابدين، وأول دار أوبرا فى مصر، وتشييد مئات الكبارى، وتطوير السكك الحديدية، وإنارة شوارع القاهرة بالغاز، إلى جانب دعم التعليم والصحافة وصدور صحف كبرى فى عهده.

الخديوي إسماعيل محمد وفيق أحمد وفيق علي الحجار قصي الخولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

المتهمان

جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

خبيرة فلك تكشف توقعات عن توقعاتها لنهاية الحرب بين الولايات المتحدة وإيران

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

ترشيحاتنا

معرض ديارنا

مصر بتتكلم حرفي.. معرض ديارنا يشارك بسحور الجامعة الأمريكية

نيافة الأنبا يواقيم

راهبة جديدة تنضم إلى دير العذراء والشهيد ودامون بأرمنت

صدى البلد

صدى البلد تنعي والد الإعلامية نهال طايل وتتقدم بخالص العزاء

بالصور

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد