في ذكراه.. 4 نجوم جسدوا شخصية الخديوي إسماعيل.. من الأفضل؟

تحل اليوم ذكرى وفاة الخديوي إسماعيل، والذى قدمت شخصيته على الشاشة الكبيرة والصغيرة فى أكثر من عمل فني، تنوعت فيه الرؤى واختلفت زوايا التناول بين التركيز على حياته الشخصية وبين إبراز مشروعه النهضوي الذى غير ملامح مصر فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر.

ويعد الخديوي إسماعيل، الذى تولى حكم مصر عام 1863 خلفًا لعمه الوالى محمد سعيد باشا، أحد أبرز حكام الأسرة العلوية، حتى لقب بـ«المؤسس الثانى لمصر الحديثة» بعد جده محمد علي باشا، نظرًا لما شهده عهده من طفرة عمرانية واقتصادية وثقافية غير مسبوقة، ونرصد فى التقرير التالي أبرز النجوم الذين جسدوا شخصية الخديوي على الشاشة.

علي الحجار الظهور الأول سينمائيًا للخديوي

كان أول تجسيد لشخصيته فى السينما من خلال فيلم ألمظ وعبده الحامولي، حيث قدمه الفنان الراحل حسين رياض، بمشاركة وردة وشكري سرحان وفؤاد المهندس، وغير أن الفيلم ركز على الجانب العاطفى فى حياته، فظهر الخديوي منشغلاً بالنساء والملذات، دون التطرق الكافى إلى إنجازاته الكبرى، وهو ما اعتبره كثيرون معالجة درامية بعيدة عن الصورة التاريخية المتكاملة للرجل.

محمد وفيق ينصف الخديوي «بوابة الحلوانى»

وجاء التناول الأكثر اتزانًا فى مسلسل “بوابة الحلواني” للكاتب محفوظ عبد الرحمن، وإخراج إبراهيم الصحن، حيث جسد الشخصية الفنان الراحل محمد وفيق، وقدم العمل صورة أقرب إلى الحقيقة التاريخية، مسلطًا الضوء على مشروعه الطموح لتحديث الدولة، من إنشاء مجلس شورى النواب عام 1866، إلى تطوير البنية التحتية وافتتاح قناة السويس، فضلًا عن النهضة الثقافية التى شهدتها البلاد فى عهده.

أحمد وفيق يقدم الخديوي فى «على مبارك»

كما ظهر الخديوي إسماعيل فى مسلسل علي مبارك، وجسد دوره الفنان أحمد وفيق، ورغم أن العمل ركز بالأساس على سيرة رائد التعليم والإصلاح الإدارى على مبارك، فإن صورة الخديوي جاءت متوازنة، بعيدة عن المبالغة أو التشويه، مع إبراز دعمه لمشروعات التطوير.

جدل على قصي الخولي فى سرايا عابدين

أما أحدث تجسيد فكان من خلال الفنان قصي خولي فى مسلسل سرايا عابدين، وهو العمل الذى أثار حالة من الجدل الواسع، بعدما ركز على حياة القصور والعلاقات النسائية، ما دفع أحمد فؤاد الثاني، حفيد الخديوي إسماعيل، إلى إصدار بيان أعرب فيه عن استيائه مما اعتبره تشويهًا لصورة جده، مؤكدًا أن إنجازاته شملت إنشاء قصر عابدين، وأول دار أوبرا فى مصر، وتشييد مئات الكبارى، وتطوير السكك الحديدية، وإنارة شوارع القاهرة بالغاز، إلى جانب دعم التعليم والصحافة وصدور صحف كبرى فى عهده.