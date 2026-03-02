قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

جولة مفاجئة لوزير التعليم بمدارس محافظة قنا لمتابعة سير الدراسة

ياسمين بدوي

 أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة ميدانية مفاجئة إلى محافظة قنا، وذلك لمتابعة انتظام سير الدراسة والوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري بالمدارس، والاطمئنان على انضباط العملية التعليمية.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المتواصلة التي يحرص عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، لمتابعة لسير العملية التعليمية بمختلف أنحاء الجمهورية

وعلى جانب آخر ، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه في إطار حرص الوزارة على الرضا الوظيفي للمعلمين، ومراعاة للمعلمين المطبق عليهم المادة 88 من القانون رقم 169 لسنه 2025 ، بتنظيم إجراءات إنهاء خدمة وملفات المعلمين عند بلوغ سن التقاعد في 1 سبتمبر ، وعدم رغبتهم في الإستبقاء نظراً لظروفهم المرضية، وعدم تمكينهم من الممارسة الفعلية للتدريس بالفصول، تم يشكيل لجنة بقرار وزاري برئاسة نادية عبدالله، مستشار وزير التربية والتعليم والمشرف على الإدارة المركزية لشئون المعلمين، لفحص جميع الملفات والعرض على السلطة المختصة.

و وافق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تشكيل لجنة دائمة الإنعقاد بالإدارة المركزية لشئون المعلمين ، على أن تكون مهمة هذه اللجنة تلقي طلبات الحالات الراغبة في عدم الإستبقاء ، ويرفق بكل طلب المستندات الدالة على صحة الطلب ، وفحص الطلب ودراسته وعرضه على السلطة المختصة

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني  على مديري مديريات التربية والتعليم ، بضرورة ترشيح ما يرونه مناسبا من المديرية ليكون مسئولا عن تجميع الطلبات سالفة الذكر ، على ان ترفق البيانات التالية ( الاسم - الوظيفة - رقم الموبايل ) وذلك في موعد غاياه الاربعاء 4 مارس 2026 

جدير بالذكر أنه ،  كانت قد فعّلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قانون مد الخدمة رقم 15 لسنة 2024 للإستفادة من خبرات المعلمين الذين بلغوا سن المعاش ولا يزالوا قادرين على العطاء، والاستفادة من الخبرات الطويلة داخل المدارس، بما يسهم في تقليل فجوة العجز وتحقيق استقرار العملية التعليمية ، كما  توسعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في التعاقد مع معلمين بنظام الحصة، حيث جرى التعاقد مع ما يقرب من 160 ألف معلم وفق احتياجات الإدارات التعليمية المختلفة، مع إعادة تنظيم أنصبة الحصص لتعظيم الاستفادة من المعلمين المتعاقدين.

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

