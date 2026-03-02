قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع 3 أشخاص في حادث بالطريق الدائرى بالقليوبية
توجيه عاجل من وزير الصحة بتقليل وقت انتظار المرضى في مركز طبي ثالث بدر
أحمد العوضي : رحمة محسن تستحق الفرصة .. وممثلة جيدة فى علي كلاي | خاص
المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة
دخول هاني شاكر العناية المركزة
الحكومة : إنشاء ستوديو مصر الرقمي لحكاية تاريخ الدولة للعالم بلغة العصر
رئيس وزراء لبنان: منع حزب الله من القيام بأي عمليات عسكرية في البلاد
إصابة 11 إسرائيليا في بئر السبع جراء قصف إيراني
50 جنيها للتأمين .. شروط قبول الطعن على الضريبة العقارية
تراويح الخانكة تنهي حياة طالب أزهري | وشهود عيان : أربعة طلعوا عليه فجأة ومش عارفين ليه
سامحيني يا غالية معرفتش أوصلك..وفاة عمة حمزة العلي
الرئيس السيسي يستقبل رئيس مجموعة البنك الدولي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين

المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية
المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب يستقبل وزير الخارجية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع تعديل قانون سجل المستوردين المقدم من الحكومة.

ويستهدف القانون:

- ضبط منظومة الاستيراد في البلاد، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية.

-  إتاحة سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية.

- السماح للشركات التي يكون رأسمالها بالعملات الأجنبية بالقيد في سجل المستوردين.

- تسهيلات قانونية تسمح باستمرار القيد في سجل المستوردين في حالة تغيير الشكل القانوني للشركة أو في حالة الوفاة.

- منح الجهة المختصة بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حق التصالح مع المتهم في بعض الجرائم المنصوص عليها في قانون سجل المستوردين.

- الحق في إعادة القيد في السجل، وذلك من خلال تأسيس شركة جديدة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال مدة معينة من تاريخ وفاته.

-  تنظيم قطاع الأنشطة الاستيرادية، وخاصة فيما يتعلق بضوابط القيد.

- إعادة القيد وتعديل البيانات في سجل المستوردين، بما يعمل على نمو التجارة الخارجية لمصر مع غيرها من الدول،

-  تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة المصرية.

-  مواجهة الإشكاليات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

-  إتاحة إمكانية سداد رأسمال الشركة طالبة القيد في سجل المستوردين أو رأس المال المثبت في السجل التجاري بالعملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

- مواجهة صعوبة الحصول على مبلغ التأمين اللازم للقيد في سجل المستوردين في حالة تقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة التأمين.

مجلس النواب المستشار هشام بدوي الحكومة التنمية الاقتصادية العملات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنيامين نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو.. صاروخ يستهدف اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

وسائل إعلام عبرية: سقوط صاروخ إيراني قرب مقر اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي في القدس

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

الدواجن والبيض

ارتفاع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين بالأسواق

مهيب عبد الهادي

بعد الفوز على بيراميدز.. مهيب عبد الهادي يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

محمود البنا

خبير تحكيمي يكشف أحقية الزمالك في ضربة جزاء أمام بيراميدز

ترشيحاتنا

علي معلول

علي معلول : الأهلي منحنى الشهرة والمال ..وينقصني لقب مع المنتخب

مورينيو

تقارير مغربية: مورينيو كان الخيار الأول لتدريب المغرب حال رحيل الركراكي

بلال عطية

بلال عطية يوجه رسالة غامضة عبر إنستجرام.. تفاصيل

بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
أومودا القطط

قطعت 100 ميل في 7دقائق.. سيارة بنتلي الجديدة الخارقة

بنتلي
بنتلي
بنتلي

كيا تطرح سيارة تيلورايد الهجينة موديل 2027

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

تسريب صور سيارة كورفيت C8 الجديدة بهيكلها العريض

كورفيت C8
كورفيت C8
كورفيت C8

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد