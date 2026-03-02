زراعة الشرقية : برامج تدريبية متخصصة للتوسع في الزراعات الحديثة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المتابعة المستمرة للمحاصيل وتنفيذ البرامج الإرشادية داخل الحقول يسهمان في رفع كفاءة الإنتاج الزراعي وتحقيق أفضل عائد للمزارعين مشيرا إلى أن المحافظة تدعم كل الجهود التي تستهدف تطوير منظومة الزراعة وتحسين جودة المحاصيل.

من جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أبرز الأنشطة الزراعية التي قامت بتنفيذها المديرية مشيرا الي انه في زراعات القمح تم المرور على زراعات القمح الشتوي بناحيتي شيبة والنخاس مركز الزقازيق وناحيتي الرياض وشمبارة وأبو نجاح مركز القنايات حيث تم فحص النباتات لاكتشاف أي إصابات بمرض الأصداء ومتابعة الحالة العامة للمحصول

وتم توعية المزارعين بسرعة الإبلاغ عند ظهور أي أعراض مرضية والتأكيد على استخدام المبيدات الموصى بها للحفاظ على الإنتاجية.

وأشار وكيل وزارة الزراعة بالشرقية الي انه تم تنفيذ مدارس حقلية بمركزي ههيا وكفر الأشقم لشرح أهم التوصيات الفنية الخاصة بمحصول القمح خلال هذه المرحلة من عمر النبات مع تقديم إرشادات عملية داخل الحقول لضمان تحقيق أعلى إنتاجية.