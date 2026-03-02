الزمالك ينفرد وحيدًا.. ترتيب الدوري المصري

انفرد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال بصدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة فيما حل فريق بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة والأهلي ثالثا برصيد 37 نقطة وسيراميكا كليوباترا رابعا بنفس الرصيد 37 نقطة.
ترتيب جدول الدوري المصري:
1- الزمالك: 40 نقطة (لعب 17 مباراة)
2- بيراميدز: 37 نقطة (لعب 17 مباراة)
3- الأهلي: 37 نقطة (لعب 18 مباراة)
4- سيراميكا كليوباترا: 37 نقطة (لعب 19 مباراة)
5- المصري: 29 نقطة (لعب 17 مباراة)
6- وادي دجلة: 28 نقطة (لعب 19 مباراة)
7- زد: 26 نقطة (لعب 19 مباراة)
8- البنك الأهلي: 25 نقطة (لعب 17 مباراة)
9- سموحة: 25 نقطة (لعب 18 مباراة)
10- الجونة: 24 نقطة (لعب 18 مباراة)
11- بتروجيت: 24 نقطة (لعب 18 مباراة)
12- مودرن سبورت: 22 نقطة (لعب 17 مباراة)
13- إنبي: 21 نقطة (لعب 17 مباراة)
14- غزل المحلة: 18 نقطة (لعب 18 مباراة)
15- المقاولون: 18 نقطة (لعب 19 مباراة)
16- الاتحاد السكندري: 17 نقطة (لعب 18 مباراة)
17- حرس الحدود: 17 نقطة (لعب 19 مباراة)
18- طلائع الجيش: 16 نقطة (لعب 18 مباراة)
19- فاركو: 14 نقطة (لعب 18 مباراة)
20- كهرباء الإسماعيلية: 13 نقطة (لعب 18 مباراة)
21- الإسماعيلي: 11نقطة (لعب 19 مباراة)