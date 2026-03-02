خالد عبد العزيز: المجلس الأعلى قام بدور كبير في ضبط الأداء الإعلامي

قال المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، إن المجلس قام بدور كبير في ضبط الأداء الإعلامي، خاصة في البرامج الرياضية التي شهدت في بعض الأحيان حالات من التعصب.

وأضاف أن هناك تنظيم للخطاب السياسي، بما يضمن عرض الرأي والرأي الآخر، وتحقيق التوازن دون الإخلال بحرية الرأي.

وتابع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يثمن دور لجنة الإعلام بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس هيئة مستقلة ومنظمة، لا تنتج محتوى إعلاميا، وإنما تختص بتطبيق الضوابط والأكواد المنظمة.

ولفت إلى أن دور المجلس لاحق وليس سابقًا، ويتمثل في متابعة ما يتم بثه وإعداد التقارير بشأنه.

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وله موازنة مستقلة.

ويختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، كما يتولى مسؤولية ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي، وذلك وفقًا لأحكام القانون. كما يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

وأكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على أهمية هذا اللقاء ، مشيرةً إلى أنه عقد عددًا من اللقاءات في مختلف المجالات، واستعان بنخبة من المتخصصين منذ توليه مهام منصبه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، اجتماعًا بحضور المهندس خالد عبد العزيز، لمناقشة جهود وأنشطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإجراءات التي اتخذها لضبط المشهد الإعلامي وضمان تطبيق الأكواد والمعايير المنظمة، إضافة إلى مناقشة المواد الدرامية المعروضة على القنوات التلفزيونية خلال شهر رمضان.