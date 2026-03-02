قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نتنياهو ورئيس الموساد يتفقدان موقع سقوط الصواريخ الإيرانية في بيت شيمش
بعد تصرف فينيسيوس .. إنفانتينو يفجر مفاجأة بشأن اللاعبين مكممي الأفواه
وزير الدفاع الأمريكي: لا نستهدف تغيير النظام الإيراني لكنها فرضة أمام الشعب
18 ألف جنيه راتب.. العمل تعلن وظائف خالية.. قدم الآن
إيران تستهدف برجا في البحرين وسط تصاعد التوترات الإقليمية
دعاء الإفطار 12 رمضان .. ردده يفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب
لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟
الكاف يعلن تعيين الكيني واويرو كاماكو حكمًا لمباراة الزمالك وأوتوهو
نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
صفقة مدوية تلوح في الأفق.. هل يخطف ريال مدريد توقيع شلوتربيك؟
هل أُغتيل بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان في ضربة إيرانية بالقدس؟
طفل: ليه ربنا بيحاسبنا على أخطائنا وهو اللي كاتبها.. وإمام السيدة زينب يرد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

خالد عبد العزيز: المجلس الأعلى قام بدور كبير في ضبط الأداء الإعلامي

المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام
المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام
فريدة محمد

قال المهندس خالد عبد العزيز  رئيس المجلس الأعلى للإعلام ، إن المجلس قام بدور كبير في ضبط الأداء الإعلامي، خاصة في البرامج الرياضية التي شهدت في بعض الأحيان حالات من التعصب.

وأضاف أن هناك تنظيم للخطاب السياسي، بما يضمن عرض الرأي والرأي الآخر، وتحقيق التوازن دون الإخلال بحرية الرأي.

وتابع المهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يثمن دور لجنة الإعلام بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المجلس هيئة مستقلة ومنظمة، لا تنتج محتوى إعلاميا، وإنما تختص بتطبيق الضوابط والأكواد المنظمة.

ولفت إلى أن دور المجلس لاحق وليس سابقًا، ويتمثل في متابعة ما يتم بثه وإعداد التقارير بشأنه.

وأوضح أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، وله موازنة مستقلة.

ويختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي، وتنظيم الصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها، كما يتولى مسؤولية ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام وسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ومقتضيات الأمن القومي، وذلك وفقًا لأحكام القانون. كما يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

وأكدت النائبة ثريا البدوي، رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، على أهمية هذا اللقاء   ، مشيرةً إلى أنه عقد عددًا من اللقاءات في مختلف المجالات، واستعان بنخبة من المتخصصين منذ توليه مهام منصبه.

جاء ذلك خلال اجتماع  لجنة الإعلام والثقافة والآثار بمجلس النواب، برئاسة النائبة ثريا البدوي، اجتماعًا بحضور المهندس خالد عبد العزيز، لمناقشة جهود وأنشطة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والإجراءات التي اتخذها لضبط المشهد الإعلامي وضمان تطبيق الأكواد والمعايير المنظمة، إضافة إلى مناقشة المواد الدرامية المعروضة على القنوات التلفزيونية خلال شهر رمضان.

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

هزة أرضية

عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

دكان المصري

بعد 90 عامًا من العمل.. "دكان المصري" في تحت الربع يواصل بيع الأدوات التراثية

حسن عبد الحميد

لوامة ومطمئنة .. أنواع النفس كما جاءت في القرآن الكريم .. فيديو

الشيخ حسن عبد الحميد

سؤال اليوم الـ12 من مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد في رمضان| فيديو

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق
أطعمة على السحور تمنع العطش 12 ساعة كاملة.. طبيب يكشف السر الذهبي لصيام بلا إرهاق

ضبط 5 أطنان دواجن مجمدة مجهولة المصدر بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد