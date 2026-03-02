قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد الضربات الانتقامية.. بوتين يعلن استعداده لنقل مخاوف الإمارات إلى إيران
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران

أصفهان
أصفهان
ناصر السيد

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين، بأن المنشأة النووية الإيرانية في مدينة أصفهان شهدت انفجارات قريبة منها.

وأوضحت إذاعة كان العبرية، أن التفجيرات وقعت في منطقة قريبة من المنشأة النووية في مدينة أصفهان وسط إيران، في مؤشر إلى استمرار العمليات العسكرية أو الهجمات المتبادلة داخل العمق الإيراني.

وفي سياق آخر، أصدر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين بيانًا قال فيه إنه استهدف حتى الآن 500 موقع أمريكي وإسرائيلي، في إطار الرد على الهجوم المشترك الذي بدأ أمس الأول، وتسبب في اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي إلى جانب عشرات القادة.

ويأتي هذا في الوقت الذي تصاعد فيه دخان كثيف من مجمع السفارة الأمريكية في الكويت.

في سياق متصل، أفاد المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن تيم هوكينز، بإصابة 18 جنديًا بجروح خطيرة خلال العملية العسكرية الأمريكية ضد إيران.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت يوم الأحد عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة.

وتم تحديث هذا العدد اليوم ليشير إلى مقتل أربعة جنود.

وأكدت مصادر لشبكة CNN أن الأربعة لقوا حتفهم في الهجوم نفسه الذي وقع في الكويت وبذلك، يبلغ إجمالي عدد المصابين بجروح خطيرة 18 جنديًا خلال هذه العمليات.

في سياق متصل، عقد وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كين مؤتمراً صحفياً حول الحرب الأمريكية مع إيران، في أول ظهور رسمي لمسؤولين أمام الكاميرات في البنتاجون منذ عدة أشهر.

وأكد هيجسيث أن هدف الضربات الأمريكية على إيران ليس "تغيير النظام" ومع ذلك، دعا الإيرانيين إلى "اغتنام" فرصة تغيير النظام.

وأوضح هيجسيث أن الحرب ضد إيران لا تُقارن بحرب العراق، قائلاً إن هذا الصراع لن يكون "بلا نهاية"، بل "مهمة واضحة، مدمرة، وحاسمة".

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن طموحات إيران النووية "كان لا بد من التصدي لها"، مؤكداً أنها "لم تتوقف" منذ الضربات الأمريكية على منشآتها النووية في يونيو الماضي.

رغم عدم وجود قوات برية أمريكية على الأراضي الإيرانية حاليًا، صرّح هيجسيث بأنه لن يناقش إمكانية إرسال الجيش الأمريكي قوات برية في المستقبل.

وقال كاين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصدر أمر العملية العسكرية في إيران بعد ظهر يوم الجمعة.

كما أكد كاين أن الجيش الأمريكي جاهز ومجهز لخوض الصراع، مع إقراره في الوقت نفسه بالعبء الذي يواجهه الأمريكيون في الداخل.

وحذّر رئيس هيئة الأركان المشتركة من توقع المزيد من الخسائر الأمريكية في الحرب، مؤكدًا أنها "ليست عملية واحدة تُحسم بين عشية وضحاها".

انفجارت قرب منشأة أصفهان منشأة أصفهان النووية إيران المنشأة النووية الإيرانية قصف المنشات النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زلزال الفجر

تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر ويشعر بها سكان القاهرة

أرشيفية

انفجارات تهز سماء دبي والدوحة

سعر الذهب في مصر

بعد هدوء حذر.. سعر الذهب في مصر بمستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لحظة سقوط طائرة

لحظة سقوط طائرة حربية أمريكية في الكويت وهبوط جنديين بالمظلات

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى .. الأزهر للفتوى يوضح أكبر عدد ركعات لها وكيفية أدائها

سؤال الطفلة نور

هل المرض والتعب عقاب من ربنا ليا؟ إمام السيدة زينب يجيب

الدكتور حسام شاكر

قصة المصرية التي تعينت أول عميدة بكبرى جامعات إندونيسيا؟ تعرف عليها

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة

الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام

فيديو

أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

المزيد