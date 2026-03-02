الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

استقبل المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، المشاركين في مسابقه برنامج "دولة التلاوة" حفظة كتاب الله من أبناء المحافظة، لتمثيلهم المشرف ووصولهم إلى التصفيات النهائية بالمسابقة، متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف وعدد من أولياء أمور المتسابقين ، وذلك بمكتبه بالديوان العام.

أكد محافظ الشرقية أن برنامج دولة التلاوة يمثل نافذة مشرقة تعيد للمصريين ثقتهم في ميراثهم الأصيل، مشيرًا إلى أن صوت القرآن الكريم حين يُتلى بإخلاص وعلم يظل صدقة جارية لأصحابه وصُنّاعه، لافتاً إلى أن برنامج "دولة التلاوة" خطوة رائدة في دعم المواهب القرآنية وإحياء فنون التلاوة المصرية الأصيلة، بما يعزز مكانة مصر الرائدة كمنارة للقرآن الكريم والعلم الديني الوسطي المستنير.

وأشار محافظ الشرقية الي أن ما يقدمه البرنامج من اكتشاف للمواهب ورعايتها يعكس رؤية حضارية تستحق الدعم والاستمرار، موجّهًا الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، لرعايته ودعمه للمواهب الشابة حفظه كتاب الله من أبناء الوطن، والذي سيسهم في ترسيخ القيم الدينية السمحة وتعزيز الهوية الروحية للمجتمع.

وخلال اللقاء، قدم المتسابق عبدالله عبد الموجود تلاوة ما تيسر من آيات القرآن الكريم، كما قدّم المتسابق محمد أحمد القلاجي الابتهالات الدينية والمدائح نبوية والتي نالت استحسان الحضور.

أشاد محافظ الشرقية بالأداء المتميز للمتسابقين، مؤكدًا أن ما قدموه تعكس موهبة حقيقية وأداءً روحانيًا راقيًا اتسمت بالإتقان والخشوع متمنياً أن يكونوا نموذجًا مشرفًا للشباب، ويساهم أداؤهم في ترسيخ القيم الدينية السمحة وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع.

ومن جانبهم، أعرب المتسابقون عن خالص شكرهم وتقديرهم لمحافظ الشرقية على حسن استقبالهم وتكريمهم اليوم، مؤكدين اعتزازهم بهذه اللفتة الكريمة،وأنهم سيواصلون بذل أقصى جهدهم لتمثيل المحافظة بصورة مشرفة.

كما عبّر أولياء الأمور عن خالص امتنانهم للمحافظ لاهتمامه المستمر ودعمه الدائم لأبناء المحافظة في مختلف المجالات، مؤكدين أن هذا التكريم يُعد دافعًا قويًا لأبنائهم لمواصلة التميز وتحقيق المزيد من النجاحات.

كما قام المحافظ بتكريم المتسابقين بمنحهم شهادات تقدير، والتقاط الصور التذكارية معهم وذويهم، متمنيًا لهم دوام النجاح ورفع اسم المحافظة ومصر عاليا في مختلف المحافل.

أكد محافظ الشرقية أن هذه النماذج المشرفة من أبناء المحافظة تمثل امتدادًا لمدرسة التلاوة المصرية الأصيلة، مشيرًا إلى أن دعم ورعاية تلك المواهب واجب وطني يسهم في نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وترسيخ الأخلاق الحميدة، وتعميق الوعي الديني المستنير داخل المجتمع، متمنيًا لهم مزيدًا من التألق والتميز .

جدير بالذكر، أن برنامج "دولة التلاوة" يُذاع في التاسعة مساء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، ويهدف إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، وقد شهدت التصفيات التمهيدية إقبالًا واسعًا بمشاركة أكثر من ١٤ ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، تم تصفيتهم عبر مراحل متعددة لاختيار أفضل ٣٢ موهبة للتنافس في الحلقات النهائية، والذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.