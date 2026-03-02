خالد الجندي: الإحسان والخلق الحسن يظهران في أصعب المواقف

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن القرآن يستخدم أحيانًا كلمات مثل "الرؤيا" أو "البصر" للدلالة على يقين الخبر، أي التأكد من الأمر وعدم احتمال الشك، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر بوضوح في قصة يوسف عليه السلام.

وأضاف خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC اليوم الأثنين، أن عبارة "لولا أن رأى برهان ربه" تعني إدراك الدليل أو سماعه وليس مجرد المشاهدة البصرية، مشددًا على أن العصمة التي منحها الله ليوسف كانت في حفظه لعفته وقيمه، وليس في منع الغواية أو الفاحشة فقط.

وأوضح الشيخ خالد الجندي أن يوسف عليه السلام أثناء وجوده في السجن كان معروفًا بأخلاقه الفاضلة، فقد عاش مع رفاقه في السجن الذين شهدوا له بالإحسان، قائلين له: "نراك من المحسنين"، موضحًا أن هذا التقرير من الناس الذين عاشوا معه يوميًا يعكس صدقه وأمانته.

وأضاف أن يوسف عليه السلام برع في تفسير الرؤى، حيث كان هذا العلم متاحًا له داخل السجن، إذ أن السجناء لا يملكون إلا منامهم، وهو ما جعله عالمًا في تأويل الرؤى، مستشهدًا بتفسيره لرؤيا الملك الذي رأى سبع بقرات سمان تأكلها سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسة، موضحًا أن الرؤية الرمزية كانت تنذر بسبع سنوات رخاء تتبعها سبع سنوات قحط، وأن التفسير الصحيح أنقذ الأمة بأكملها من المجاعة.

وأشار الجندي إلى أن إدراك يوسف للرؤيا وتعاطيه معها بالأمانة والنزاهة والصدق يمثل درسًا مهمًا في كيفية فهم النصوص والرموز، مؤكدًا أن التفسير الصحيح للرؤى يمكن أن يكون له أثر كبير في حماية الناس والمجتمع من الكوارث، كما حدث في قصة يوسف عليه السلام، حيث أدى التفسير السليم للمنام إلى إنقاذ الأمة من الجوع والمجاعة، مضيفًا أن القرآن جاء دقيقًا في ألفاظه ليعلم الإنسان التدبر والاعتبار في كل موقف من مواقف الحياة.

