مجـ.زرة في لبنان.. 52 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية

أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم "الاثنين" عن حصيلة قتلى ومصابي العدوان الإسرائيلي على لبنان، بعدما بدأ حزب الله شن هجمات ضد شمال دولة الاحتلال تضامنا مع إيران.

وأوضح تقرير صادر عن وحدة إدارة مخاطر الكوارث في ​رئاسة مجلس الوزراء اللبناني​، أن العدد الإجمالي لمراكز الإيواء التي تم فتحها وصل الى ١٦٨، كما انه لا يزال 92 مركزا لديه قدرة استيعابية حالياً.

وأشار التقرير إلى أن العدد الاجمالي للنازحين الذي تم تسجيله بلغ 28,586 نازحا، و5,397 عائلة نازحة.

وقال التقرير إنه تم تسجيل 221 عملا عدائيا، أدت لسقوط 154 جريحا و52 شهيد.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه استهدف اليوم أكثر من 70 مخزناً للأسلحة تابعا لحزب الله في لبنان.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المناطق المستهدفة شملت مواقع إطلاق صواريخ وقاذفات تابعة للحزب.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، كشفت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر لم تسمه، أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت قواعد سلاح الجو الملكي البريطاني في قبرص يُرجّح أن يكون حزب الله هو من أطلقها.

وقال مصدر قبرصي لوكالة رويترز إن جميع المؤشرات تدل على أن الطائرات المسيّرة التي استهدفت القواعد البريطانية في قبرص أطلقها حزب الله في لبنان.

في سياق متصل، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، اغتيال رئيس جهاز المخابرات التابع لحزب الله في غارة جوية على لبنان ليلة الاثنين.

وقال جيش الاحتلال إنه هاجم بيروت، مستهدفا حسين مقلد مسؤول مقر الاستخبارات في حزب الله، الذي تولى المنصب بعد القضاء على سلفه حسين علي هزيمة خلال عملية سهام الشمال برفقة هاشم صفي الدين.