واشنطن تدفع الثمن.. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 6 جنود منذ بدء الحرب ضد إيران
هشام يكن: الإعلام الرياضي أصبح بلا حياد ومليئا بالمصالح الشخصية
حادث مؤلم.. مصرع شاب سقطت سيارته في ترعة بالحوامدية
ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بسبب تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية
أحمد موسى: حزب الله ضرب صواريخ ما موِّتتش بيها فرخة
جرح عميق.. هشام يكن ينهار في البكاء على الهواء
نجوم دولة التلاوة يواصلون إحياء ليلة 13 رمضان بتلاوات ندية في المساجد الكبرى
ندافع عن أنفسنا.. وزير الخارجية الإيراني: لا نهاجم دول المنطقة بل القواعد الأمريكية
هشام يكن: قوة مصر في تماسك شعبها واصطفافه الوطني
وزير البترول يتابع مشروع ربط حقل غاز أفروديت القبرصي بالبنية التحتية المصرية
أحدثت حالة من الجدل .. تفاصيل 4 اتفاقيات تمويل مررها البرلمان اليوم
الممرات تحت النار.. الحرس الثوري الإيراني يغلق مضيق هرمز ويهدد بإحراق كل السفن
صالح جمعة: قرار انتقال إمام عاشور من الزمالك للأهلي صح جدا

صالح جمعة
صالح جمعة
محمود محسن

أكد صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب مهم ومؤثر مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشيرا إلى أن لاعب كرة القدم يمكن أن يتخذ قرارات خاطئة في فترة ما، ولكن عليه البُعد عنها.

وقال صالح جمعة، خلال لقاء له مع برنامج "ورا الشمس"، عبر فضائية "الشمس"، أن إمام لو صبَّ تركيزه بشكل كامل مع فريق الأهلي حتى بعد كأس العالم القادم؛ سيكون في مكانة مميزة.

ووصف قرار انتقال إمام عاشور من الزمالك للأهلي بأنه “صح جدًا”، خاصة أن النادي الأهلي منظومة احترافية بعيدة عن باقي الأندية سواء محليا أو إفريقيا.

صالح جمعة النادي الأهلي منتخب مصر كرة القدم كأس العالم ا

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

بنيامين نتنياهو

الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف

إيران

السفارة الأمريكية في الأردن: جميع موظفي السفارة غادروا مؤقتا بسبب وجود تهديد

هشام يكن

الجوهري أنصفني.. هشام يكن يكشف حقيقة سحب شارة المنتخب من شوبير

هشام يكن

هشام يكن: الزمالك يمر بظروف مالية صعبة.. ورموز النادي حاولوا تقديم الدعم قدر المستطاع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية
تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة..بحيل عبقرية

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

