صالح جمعة: قرار انتقال إمام عاشور من الزمالك للأهلي صح جدا

أكد صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي السابق، أن إمام عاشور لاعب مهم ومؤثر مع النادي الأهلي ومنتخب مصر، مشيرا إلى أن لاعب كرة القدم يمكن أن يتخذ قرارات خاطئة في فترة ما، ولكن عليه البُعد عنها.

وقال صالح جمعة، خلال لقاء له مع برنامج "ورا الشمس"، عبر فضائية "الشمس"، أن إمام لو صبَّ تركيزه بشكل كامل مع فريق الأهلي حتى بعد كأس العالم القادم؛ سيكون في مكانة مميزة.

ووصف قرار انتقال إمام عاشور من الزمالك للأهلي بأنه “صح جدًا”، خاصة أن النادي الأهلي منظومة احترافية بعيدة عن باقي الأندية سواء محليا أو إفريقيا.