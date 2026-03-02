تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة.. حيل عبقرية

رائحة البصل والثوم في الثلاجة من أكثر المشكلات إزعاجًا في المطبخ، خاصة عندما تنتقل الرائحة إلى الحلويات أو الفواكه.

تخزين البصل والثوم بدون ريحة في التلاجة

السر ليس في تجنب تخزينهما، بل في الطريقة الصحيحة للحفظ حتى لا تنتشر الرائحة ولا يفسد باقي الطعام، للشيف حنان عزمي.

أولًا لا تضعي البصل الصحيح في الثلاجة

البصل السليم بقشره لا يُحفظ في الثلاجة من الأساس. الأفضل وضعه في مكان جاف جيد التهوية بعيدًا عن الرطوبة وأشعة الشمس. الثلاجة قد تجعله طريًا وتسرّع فساده. المشكلة تبدأ غالبًا عند تخزين البصل بعد تقطيعه.

تخزين البصل المقطع بدون رائحة

إذا اضطررتِ لحفظ نصف بصلة، لا تتركيها مكشوفة أبدًا. لفي الجزء المقطوع بورق مطبخ لامتصاص الرطوبة، ثم ضعيه داخل علبة محكمة الغلق أو كيس محكم بسحاب. كلما كان الإغلاق محكمًا، قلّ انتشار الرائحة. يفضل استخدام علبة زجاجية بدل البلاستيك لأنها لا تحتفظ بالرائحة.

حيلة الخل أو الليمون

يمكن مسح الجزء المقطوع بقليل من عصير الليمون أو الخل قبل تغليفه. هذه الخطوة تقلل من حدة الرائحة وتبطئ الأكسدة.

تخزين الثوم بدون ما يعطر التلاجة

الثوم الكامل يُحفظ خارج الثلاجة مثل البصل في مكان جاف ومهوّى. أما الفصوص المقشرة فيجب وضعها في علبة محكمة جدًا. يمكن أيضًا وضعها داخل برطمان زجاجي صغير. بعض السيدات يغطين فصوص الثوم بزيت زيتون داخل برطمان محكم ويحفظنه في الثلاجة، وبذلك لا تنتشر الرائحة ويمكن استخدام الزيت نفسه في الطهي.

لا تفرمي كمية كبيرة وتتركيها مكشوفة

فرم البصل أو الثوم وتخزينه مكشوفًا هو السبب الرئيسي للرائحة القوية. إذا رغبتِ في تجهيز كمية مسبقًا، ضعيها في أكياس تفريز صغيرة محكمة الإغلاق ويفضل تقسيمها بكميات استخدام واحد. كلما قلّ فتح الكيس، قلّت الرائحة.

ضعي علبة بيكربونات الصوديوم في الثلاجة

بيكربونات الصوديوم تمتص الروائح بشكل طبيعي. وضع علبة صغيرة مفتوحة داخل الثلاجة يساعد في امتصاص أي روائح زائدة سواء من البصل أو غيره.

لا تخزني البصل بجوار الفواكه

البصل يفرز غازات تؤثر على بعض الخضروات والفواكه وتسرّع فسادها. احرصي على وضعه في درج منفصل داخل علبة مغلقة.

تنظيف دوري للثلاجة

حتى مع الحفظ الجيد، قد تتراكم روائح خفيفة بمرور الوقت، مسح أرفف الثلاجة بمحلول ماء وخل مرة أسبوعيًا يحافظ على انتعاشها.