محافظ الوادي الجديد تشارك أهالي قرية ذخيرة الإفطار الرمضاني

في مشهدٍ عكس روح الألفة والتلاحم المجتمعي، ووسط حفاوةٍ بالغة من أهالي قرية ذخيرة، اختتمت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد جولتها بمركز بلاط، بمشاركة المواطنين مائدة الإفطار الرمضاني بمقر مركز شباب القرية، بحضور الدكتور عبدالعزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، والأستاذ حامد عبدالله رئيس المركز، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية ، تأكيدًا لحرص القيادة التنفيذية على التواجد الميداني ومشاركة الأهالي مناسباتهم خلال الشهر الفضيل.

وخلال كلمتها، أهدت المحافظ تهنئتها لجميع الحضور بمناسبة الشهر الفضيل، مشيرةً إلى أن اللقاء على مائدة الإفطار يعكس حالة من الترابط الإنساني والتواصل المباشر بين القيادات التنفيذية والمواطنين لخدمة المواطن وتحقيق أهداف التنمية.