الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
أصل الحكاية

الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر

الأيام الوترية في رمضان 2026.. مواعيد تحري ليلة القدر
الأيام الوترية في رمضان 2026.. مواعيد تحري ليلة القدر
عبد الفتاح تركي

الأيام الوترية في رمضان 2026.. يتزايد البحث عن موعد بداية الأيام الوترية في رمضان 2026 مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، إذ يترقب المسلمون في مصر وسائر الدول الإسلامية نفحات العشر الأواخر، ويستعد الملايين لتحري ليلة القدر 2026 لما تحمله من أجر عظيم ومغفرة واسعة وعتق من النار، في واحدة من أعظم الليالي في العام الهجري.

موعد بداية الأيام الوترية في رمضان 2026

استنادًا إلى الحسابات الفلكية التي حددت بداية شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، فإن تحري ليلة القدر يكون في الليالي الوترية من العشر الأواخر، وهي الليالي التي تحظى باهتمام واسع من المسلمين لما ورد في السنة النبوية من فضلها العظيم.

واقرأ أيضًا:

عرفة أفضل من ليلة القدر

وتبدأ الليالي الوترية في رمضان 2026 من بعد مغرب كل يوم وفق التواريخ الآتية:
ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.
ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.
ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.
ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.
ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

ويُستحب للمسلمين الاجتهاد في جميع هذه الليالي المباركة دون الجزم بليلة بعينها، التماسًا لفضل ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها إنها خير من ألف شهر، ما يجعل العشر الأواخر محطة إيمانية خاصة ينتظرها المسلمون كل عام.

ليلة القدر

أهمية ليلة القدر 2026

تحظى ليلة القدر بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين، إذ تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات، ويغفر الله فيها الذنوب لعباده القائمين المحتسبين، وهي ليلة يحرص فيها المسلم على مضاعفة العبادة والتقرب إلى الله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، طلبًا للأجر والثواب.

ومع اقتراب الليالي الوترية، يزداد الاهتمام بموعد ليلة القدر 2026 عبر محركات البحث، حيث يسعى كثيرون لمعرفة التوقيتات الدقيقة لبدء الليالي الوترية من بعد أذان المغرب، حتى يتمكنوا من تنظيم أوقاتهم والاجتهاد في العبادة.

علامات ليلة القدر كما وردت في السنة

أرشد النبي ﷺ إلى عدد من العلامات التي قد يستدل بها المؤمن على ليلة القدر، وتنقسم إلى علامات أثناء الليلة، وأخرى تظهر في صباحها، وهي علامات يستأنس بها المسلم دون الجزم القطعي بليلة محددة.

أولًا علامات أثناء الليلة

من أبرز العلامات الشعور بالسكينة والطمأنينة، حيث يجد المؤمن راحة نفسية غير معتادة وانشراحًا في الصدر، كما توصف الليلة بأنها معتدلة في الطقس، فلا تكون حارة ولا باردة بشكل لافت، إضافة إلى هدوء السماء وسكون الرياح في أجواء يغلب عليها الصفاء والسكينة.

ثانيًا العلامة اللاحقة الأوضح

تتمثل العلامة الأوضح في شروق الشمس صباحها، حيث تشرق الشمس بيضاء نقية بلا شعاع حاد يؤذي العين، ويمكن النظر إليها بسهولة نسبية، وهي من العلامات التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

دعاء ليلة القدر - أدعية ليلة القدر

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

ينصح العلماء بالإكثار من قيام الليل خلال العشر الأواخر، والحرص على صلاة التهجد، وتلاوة القرآن الكريم، والذكر، والاستغفار، إلى جانب الإكثار من الدعاء، خاصة الدعاء المأثور: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني».

كما يُستحب الاعتكاف لمن استطاع، والتفرغ للعبادة قدر الإمكان، لما في هذه الليالي من فضل عظيم قد يكون سببًا في فوز كبير لا يتكرر إلا مرة كل عام، حيث تمثل العشر الأواخر فرصة ذهبية لتجديد الإيمان ومراجعة النفس والتقرب إلى الله تعالى.

تحري ليلة القدر دون تحديد قاطع

رغم انتشار الترجيحات حول ليلة 27 رمضان باعتبارها الأرجح عند كثير من المسلمين، فإن السنة النبوية تحث على تحري ليلة القدر في جميع الليالي الوترية من العشر الأواخر، وعدم الاقتصار على ليلة واحدة، حتى ينال المسلم أجر الاجتهاد في العبادة طوال هذه الفترة المباركة.

علامات ليلة القدر

ويظل الاجتهاد في العبادة خلال الليالي الوترية من رمضان 2026 هو السبيل الأمثل لنيل فضل ليلة القدر، سواء وافقت إحدى الليالي المذكورة أو غيرها، إذ إن الحكمة من إخفاء تحديدها بدقة هي حث المسلمين على الاجتهاد المتواصل في الطاعة.

الأيام الوترية الأيام الوترية في رمضان الأيام الوترية في رمضان 2026 موعد ليلة القدر 2026 ليلة 27 رمضان 2026 متى تبدأ العشر الأواخر 2026 تحري ليلة القدر 1447 علامات ليلة القدر الصحيحة أفضل دعاء في ليلة القدر قيام الليل في العشر الأواخر موعد الليالي الوترية 2026 فضل ليلة القدر في رمضان

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

مضيق هرمز

مستشار بالحرس الثوري الإيراني: سنلقي السفن العابرة لمضيق هرمز في النار

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

طهران

طهران تحث القصف.. إسرائيل تدعو المدنيين للابتعاد عن محيط التلفزيون الإيراني

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

نيللى كريم
نيللى كريم
نيللى كريم

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط
فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان
سيارة محمد رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان
كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

