الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر

الأيام الوترية في رمضان 2026.. يتزايد البحث عن موعد بداية الأيام الوترية في رمضان 2026 مع دخول النصف الثاني من شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، إذ يترقب المسلمون في مصر وسائر الدول الإسلامية نفحات العشر الأواخر، ويستعد الملايين لتحري ليلة القدر 2026 لما تحمله من أجر عظيم ومغفرة واسعة وعتق من النار، في واحدة من أعظم الليالي في العام الهجري.

موعد بداية الأيام الوترية في رمضان 2026

استنادًا إلى الحسابات الفلكية التي حددت بداية شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير 2026، فإن تحري ليلة القدر يكون في الليالي الوترية من العشر الأواخر، وهي الليالي التي تحظى باهتمام واسع من المسلمين لما ورد في السنة النبوية من فضلها العظيم.

وتبدأ الليالي الوترية في رمضان 2026 من بعد مغرب كل يوم وفق التواريخ الآتية:

ليلة 21 رمضان توافق الثلاثاء 10 مارس 2026.

ليلة 23 رمضان توافق الخميس 12 مارس 2026.

ليلة 25 رمضان توافق السبت 14 مارس 2026.

ليلة 27 رمضان توافق الاثنين 16 مارس 2026.

ليلة 29 رمضان توافق الأربعاء 18 مارس 2026.

ويُستحب للمسلمين الاجتهاد في جميع هذه الليالي المباركة دون الجزم بليلة بعينها، التماسًا لفضل ليلة القدر التي قال الله تعالى عنها إنها خير من ألف شهر، ما يجعل العشر الأواخر محطة إيمانية خاصة ينتظرها المسلمون كل عام.

أهمية ليلة القدر 2026

تحظى ليلة القدر بمكانة عظيمة في قلوب المسلمين، إذ تتنزل فيها الملائكة بالرحمات والبركات، ويغفر الله فيها الذنوب لعباده القائمين المحتسبين، وهي ليلة يحرص فيها المسلم على مضاعفة العبادة والتقرب إلى الله بالصلاة والدعاء وقراءة القرآن، طلبًا للأجر والثواب.

ومع اقتراب الليالي الوترية، يزداد الاهتمام بموعد ليلة القدر 2026 عبر محركات البحث، حيث يسعى كثيرون لمعرفة التوقيتات الدقيقة لبدء الليالي الوترية من بعد أذان المغرب، حتى يتمكنوا من تنظيم أوقاتهم والاجتهاد في العبادة.

علامات ليلة القدر كما وردت في السنة

أرشد النبي ﷺ إلى عدد من العلامات التي قد يستدل بها المؤمن على ليلة القدر، وتنقسم إلى علامات أثناء الليلة، وأخرى تظهر في صباحها، وهي علامات يستأنس بها المسلم دون الجزم القطعي بليلة محددة.

أولًا علامات أثناء الليلة

من أبرز العلامات الشعور بالسكينة والطمأنينة، حيث يجد المؤمن راحة نفسية غير معتادة وانشراحًا في الصدر، كما توصف الليلة بأنها معتدلة في الطقس، فلا تكون حارة ولا باردة بشكل لافت، إضافة إلى هدوء السماء وسكون الرياح في أجواء يغلب عليها الصفاء والسكينة.

ثانيًا العلامة اللاحقة الأوضح

تتمثل العلامة الأوضح في شروق الشمس صباحها، حيث تشرق الشمس بيضاء نقية بلا شعاع حاد يؤذي العين، ويمكن النظر إليها بسهولة نسبية، وهي من العلامات التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة.

أفضل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان

ينصح العلماء بالإكثار من قيام الليل خلال العشر الأواخر، والحرص على صلاة التهجد، وتلاوة القرآن الكريم، والذكر، والاستغفار، إلى جانب الإكثار من الدعاء، خاصة الدعاء المأثور: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفُ عني».

كما يُستحب الاعتكاف لمن استطاع، والتفرغ للعبادة قدر الإمكان، لما في هذه الليالي من فضل عظيم قد يكون سببًا في فوز كبير لا يتكرر إلا مرة كل عام، حيث تمثل العشر الأواخر فرصة ذهبية لتجديد الإيمان ومراجعة النفس والتقرب إلى الله تعالى.

تحري ليلة القدر دون تحديد قاطع

رغم انتشار الترجيحات حول ليلة 27 رمضان باعتبارها الأرجح عند كثير من المسلمين، فإن السنة النبوية تحث على تحري ليلة القدر في جميع الليالي الوترية من العشر الأواخر، وعدم الاقتصار على ليلة واحدة، حتى ينال المسلم أجر الاجتهاد في العبادة طوال هذه الفترة المباركة.

ويظل الاجتهاد في العبادة خلال الليالي الوترية من رمضان 2026 هو السبيل الأمثل لنيل فضل ليلة القدر، سواء وافقت إحدى الليالي المذكورة أو غيرها، إذ إن الحكمة من إخفاء تحديدها بدقة هي حث المسلمين على الاجتهاد المتواصل في الطاعة.