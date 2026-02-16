داعية إسلامية: ليلة القدر ليست حكرًا على الليالي الوترية.. وهذا سر تميز رمضان

كشفت الدكتورة نيفين مختار، الداعية الإسلامية، عن رؤية مختلفة بشأن توقيت ليلة القدر، مشيرة إلى أنها قد توافق ليلة زوجية وليست بالضرورة من الليالي الوترية كما يعتقد البعض.

ليلة مباركة

وأوضحت خلال لقائها ببرنامج «أنا وهو وهي» مع الإعلامي شريف عبد البديع والإعلامية آية شعيب على قناة صدى البلد، أن شهر رمضان استحق لقب «سيد الشهور» لأنه الشهر الذي شهد نزول الكتب السماوية، وفيه ليلة مباركة هي خير من ألف شهر.

الدعاء بخشوع وانكسار

وأكدت أهمية الاجتهاد في العبادة خلال العشر الأواخر من رمضان، لما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، داعية إلى الإكثار من قيام الليل والدعاء بخشوع وانكسار، والتقرب إلى الله بقلب خاشع.

وشددت على ضرورة استقبال شهر رمضان بالتوبة الصادقة من الذنوب والتقصير، وتجديد النية والعهد مع الله، مع الحرص على الإقبال على الطاعات وختم القرآن الكريم، ليكون الشهر نقطة تحول حقيقية في حياة المسلم.