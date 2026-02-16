بميزات احترافية .. هواوي تكشف عن سماعات أذن لاسلكية جديدة إليك أهم مواصفاتها

ستكشف شركة هواوي النقاب عن سماعاتها اللاسلكية FreeBuds Pro 5 عالميًا في 26 فبراير في مدريد، إسبانيا، وفقًا لإعلان تشويقي نُشر على حساب الشركة على إنستجرام.

وسيأتي هذا الإطلاق قبل أيام من المؤتمر العالمي للجوال 2026 في برشلونة. وكانت السماعات قد ظهرت لأول مرة في الصين في نوفمبر الماضي ، وتدخل الآن الأسواق العالمية مزودةً بالعديد من التحسينات التقنية مقارنةً بالنماذج السابقة.



سماعات هواوي فري بودز برو 5

تتميز سماعات FreeBuds Pro 5 بنظام صوتي ثنائي المحرك في كل سماعة، مصمم لتحسين وضوح الصوت وعمقه. وتتيح تقنية NearLink الخاصة بشركة هواوي نقل الصوت بدون فقدان للجودة بسرعات تصل إلى 4.6 ميجابت في الثانية.

تدعم السماعات برامج الترميز AAC وSBC وLDAC وL2HC، مما يضمن توافقها مع مجموعة واسعة من الأجهزة.



على الجانب الآخر قد شهدت تقنية إلغاء الضوضاء النشطة تحسناً ملحوظاً، حيث تدّعي هواوي أنها تُقدم أداءً يفوق الجيل السابق بثلاثة أضعاف. ويعتمد هذا التطور على ميكروفونات مُحسّنة وشريحة Kirin A3 من هواوي، التي تتولى معالجة الصوت وتقليل الضوضاء المحيطة.



تتميز سماعات الأذن بتصميم داخلي أنيق على شكل ساق، وتأتي مع علبة شحن صغيرة الحجم وتوفر تصنيف IP67 مقاومة للغبار والماء مع تفعيل خاصية إلغاء الضوضاء النشطة، توفر السماعات خمس ساعات من التشغيل بشحنة واحدة. وتزيد علبة الشحن من عمر البطارية الإجمالي إلى 33 ساعة.

لم تكشف هواوي عن الأسعار العالمية أو مواعيد التوفر الإقليمي. ومن المتوقع الكشف عن هذه التفاصيل خلال فعالية الإطلاق في مدريد.