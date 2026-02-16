انكسار الموجة الحارة يقترب.. انخفاض مفاجئ في الطقس يضرب القاهرة خلال ساعات

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر اليوم على أغلب محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي، وتتراوح العظمي نهارا على القاهرة الكبري ما بين ال29 إلى 30 درجة مئوية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن السواحل الشمالية الغربية تبدأ اليوم تشعر ببعض انخفاضات درجات الحرارة، نتيجة بداية دخول كتل هوائية شمالية من الناحية الغربية.

وتابع أن المناطق الداخلية من الجمهورية تظل تتأثر بالكتل الهوائية الجنوبية الحارة التي تؤدي لإرتفاع درجات الحرارة، ولكن من غدا الكتل الهوائية الشمالية التي درجات حرارتها منخفضة تبدأ تؤثر على كل مناطق الجمهورية، وبالتالي من غدا هناك إنخفاض تدريجي فى درجات الحرارة على كافة مناطق الجمهورية.

وأشار إلى أن القاهرة الكبري غدا تسجل من 23 إلى 24 درجة مئوية، وعلي نهاية الأسبوع تصل ما بين ال20 إلى 21 درجة مئوية، وتعود بشكل تدريجي إلى المعدلات الطبيعية.