الأرصاد لـ المواطنين: ارتداوا الكمامات غداً وتوخوا الحذر عند قيادة السيارات

أفادت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غداً الاثنين سيشهد استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.



وأوضحت هيئة الأرصاد، أن العظمى المتوقعة غدًا في القاهرة الكبرى: 30 درجة، والطقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بالإضافة إلى وجود أتربة عالقة على المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة.

نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة



وأضافت الهيئة، إلى وجود نشاط للرياح قد يكون مثيرًا للرمال والأتربة خاصة على السواحل الشمالية الغربية وصحراء مطروح وجنوب البلاد، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

ونوهت بأن هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، تمتد ليلًا إلى مناطق من شمال ووسط الصعيد والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، وقد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث تصل إلى 20٪ على بعض المناطق.

نصائح مهمة

و نصحت الهيئة بـ ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، وقيادة السيارات بحذر بسبب الأتربة وانخفاض الرؤية.

الظواهر الجوية



درجات الحرارة المتوقعة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 30 18

العاصمة الإدارية 30 15

6 أكتوبر 30 15

بنهــــا 30 17

دمنهور 28 16

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 28 16

بلطيم 28 15

المنصورة 28 15

الزقازيق 31 16

شبين الكوم 28 16

طنطا 28 15

دمياط 28 15

بورسعيد 29 16

الإسماعيلية 32 15

السويس 30 16

العريش 31 14

رفح 30 13

رأس سدر 27 14

نخل 30 07

كاترين 22 05

الطور 28 17

طابا 29 14

شرم الشيخ 29 19

الغردقة 30 18

الإسكندرية 21 15

العلمين 20 14

مطروح 20 13

السلوم 21 12

سيوة 23 11

رأس غارب 28 19

سفاجا 28 19

مرسى علم 30 20

شلاتين 31 20

حلايب 29 22

أبو رماد 29 18

مرسى حميرة 29 18

أبــــــرق 29 17

جبل علبة 30 17

رأس حدربة 30 18

الفيوم 31 13

بني سويف 31 14

المنيا 31 14

أسيوط 32 13

سوهاج 32 15

قنا 32 16

الأقصر 33 17

أسوان 34 17

الوادي الجديد 31 16

أبوسمبل 33 16

